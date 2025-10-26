Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mallorca remizovala s Levante 1:1, Valjent odohral celý zápas

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oba tímy majú na konte po deväť bodov.

Autor TASR
Madrid 26. októbra (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca remizovali v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom proti Levante UD 1:1. Dvadsaťdeväťročný stopér odohral celý duel a v 62. minúte videl prvú žltú kartu v sezóne. Oba tímy majú na konte po deväť bodov, hráčom Levante patrí 14. miesto, mužstvo z Baleárskych ostrovov figuruje na 15. priečke.



La Liga - 10. kolo:

RCD Mallorca - Levante UD 1:1 (0:1)

Góly: 79. Maffeo - 22. Eyong

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas a videl ŽK/

