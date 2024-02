Mallorca s Greifom a Valjentom postúpila do finále Španielskeho pohára

semifinále Španielskeho pohára - odveta:



Real Sociedad San Sebastian - RCD Mallorca 1:1 pp (0:0, 1:1), 4:5 na strely z 11 m



Góly: 71. Oyarzabal – 50. G. Gonzalez



/D. Greif a M. Valjent (obaja Mallorca) odohrali celý zápas/



/prvý zápas 0:0, Mallorca postúpila do finále/

San Sebastian 28. februára (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca so slovenským brankárom Dominikom Greifom a obrancom Martinom Valjentom postúpili do finále Španielskeho pohára. V odvetnom semifinálovom súboji zvíťazili v utorok na pôde Realu Sociedad San Sebastian 5:4 v jedenástkovom rozstrele, po riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 1:1. V prvom dueli na Mallorce sa zrodila bezgólová remíza.Mallorca sa prebojovala do finále Copa del Rey po dlhých 21 rokoch, svoj jediný triumf slávila v roku 2003. Obaja slovenskí legionári odohrali za tím z Baleárskych ostrovov celý zápas. Greif bol jeden z hrdinov stretnutia, už v prvom polčase za stavu 0:0 zneškodnil pokutový kop Braisa Mendeza a v záverečnom rozstrele zlikvidoval v prvej sérii prízemnú strelu Mikela Oyarzabala. Hostia premenili všetkých päť svojich pokusov, rozhodujúci premenil v piatej sérii Sergi Darder.