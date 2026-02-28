Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Šport

Mallorca s Valjentom podľahla Realu Sociedad v 26. kole La Ligy

.
Hráč Barcelony Lamine Yamal(vľavo) bojuje o loptu so Sergim Cardonom z Villarrealu v zápase 26. kola španielskej ligy La Liga FC Barcelona - CF Villarreal v Barcelone 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1.

Autor TASR
Madrid 28. februára (TASR) - Futbalisti Barcelony zdolali v sobotňajšom zápase 26. kola španielskej La Ligy doma Villarreal 4:1. Hetrikom sa na tom podieľal Lamine Yamal. Katalánci majú na čele náskok 4 bodov pred Realom, ten má však k dobru nedeľný zápas proti Getafe. Mallorca so slovenským obrancom Martinom Valjentom podľahla na domácej pôde Realu Sociedad 0:1.

Baskické mužstvo doviedol k trom bodom Carlos Soler, k 29- ročnému stredopoliarovi sa po obrannom zákroku Valjenta odrazila lopta uprostred pokutového územia. Mallorca prehrala štvrtý zápas za sebou a je na prvej zostupovej priečke s mankom bodu na Elche. Real Sociedad sa drží na priebežnom 7. mieste.

Pre mladého krídelníka Yamala to bol prvý trojgólový zápas v profesionálnej kariére, ktorým zároveň vytvoril nový rekord súťaže. Vo veku 18 rokov a 230 dní sa stal najmladším strelcom hetriku v 21. storočí. V lige má Yamal na konte celkovo už trinásť presných zásahov, lepšie sú na tom len Vedat Muriqi z Mallorky a Kylian Mbappe z Realu Madrid. V sobotňajšom stretnutí skóroval dvakrát už v prvom polčase a hetrik dovŕšil v 69. minúte. Štvrtý gól Barcelony pridal v úplnom závere Robert Lewandowski.

Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1. Madridské mužstvo viedlo po góle Jorgeho de Frutosa, no dve minúty po začiatku druhého polčasu vyrovnal Inaki Williams. Bilbao je v neúplnej tabuľke na 8. mieste, štrnáste Rayo sa drží tri body nad zónou zostupu.

La Liga - 26. kolo:

RCD Mallorca - Real Sociedad 0:1 (0:1)

Gól: 36. Soler

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/


FC Barcelona - CF Villarreal 4:1 (2:0)

Góly: 28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski


Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Góly: 35. de Frutos - 47. I. Williams
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026