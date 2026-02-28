< sekcia Šport
Mallorca s Valjentom podľahla Realu Sociedad v 26. kole La Ligy
Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1.
Autor TASR
Madrid 28. februára (TASR) - Futbalisti Barcelony zdolali v sobotňajšom zápase 26. kola španielskej La Ligy doma Villarreal 4:1. Hetrikom sa na tom podieľal Lamine Yamal. Katalánci majú na čele náskok 4 bodov pred Realom, ten má však k dobru nedeľný zápas proti Getafe. Mallorca so slovenským obrancom Martinom Valjentom podľahla na domácej pôde Realu Sociedad 0:1.
Baskické mužstvo doviedol k trom bodom Carlos Soler, k 29- ročnému stredopoliarovi sa po obrannom zákroku Valjenta odrazila lopta uprostred pokutového územia. Mallorca prehrala štvrtý zápas za sebou a je na prvej zostupovej priečke s mankom bodu na Elche. Real Sociedad sa drží na priebežnom 7. mieste.
Pre mladého krídelníka Yamala to bol prvý trojgólový zápas v profesionálnej kariére, ktorým zároveň vytvoril nový rekord súťaže. Vo veku 18 rokov a 230 dní sa stal najmladším strelcom hetriku v 21. storočí. V lige má Yamal na konte celkovo už trinásť presných zásahov, lepšie sú na tom len Vedat Muriqi z Mallorky a Kylian Mbappe z Realu Madrid. V sobotňajšom stretnutí skóroval dvakrát už v prvom polčase a hetrik dovŕšil v 69. minúte. Štvrtý gól Barcelony pridal v úplnom závere Robert Lewandowski.
Hráči Athletica Bilbao remizovali s Rayom Vallecano 1:1. Madridské mužstvo viedlo po góle Jorgeho de Frutosa, no dve minúty po začiatku druhého polčasu vyrovnal Inaki Williams. Bilbao je v neúplnej tabuľke na 8. mieste, štrnáste Rayo sa drží tri body nad zónou zostupu.
La Liga - 26. kolo:
La Liga - 26. kolo:
RCD Mallorca - Real Sociedad 0:1 (0:1)
Gól: 36. Soler
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
FC Barcelona - CF Villarreal 4:1 (2:0)
Góly: 28., 37. a 69. Yamal, 90.+1 Lewandowski
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)
Góly: 35. de Frutos - 47. I. Williams
