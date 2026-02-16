< sekcia Šport
Mallorca s Valjentom prehrala s Betisom a spadla do zóny zostupu
Betis Sevilla vyhral na Mallorke 2:1 a na piatom mieste znížil náskok na Atletico na štyri body. Domácich viedol s kapitánskou páskou slovenský obranca Martin Valjent.
Autor TASR
Madrid 15. februára (TASR) - Futbalisti Athletica Bilbao vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 2:1. Posledný tím tabuľky siahal na prekvapivý výsledok, keď viedol 1:0, no Bilbao otočilo v priebehu druhého polčasu. Oviedo je sedem bodov pod pásmom zostupu, jeho nedeľný súper figuruje na deviatom mieste.
Atletico Madrid prehralo na pôde Raya Vallecano 0:3. Favorit stretnutia triumfoval vo štvrtok v prvom semifinále Španielskeho pohára nad Barcelonou nečakane vysoko 4:0 a v stredu ho čaká úvodné play off o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov na pôde Clubu Bruggy. Tréner Diego Simeone tak nepostavil do základu niekoľko ťahúňov vrátane slovenského obrancu Dávida Hancka. Jeho tím prehrával v polovici zápasu 0:2, a tak kouč v polčase minul všetkých päť striedaní, ale zvrat v dueli to neprinieslo. Atletico je v neúplnej tabuľke tretie, Vallecano poskočilo zo zóny zostupu na priebežné sedemnáste miesto.
Betis Sevilla vyhral na Mallorke 2:1 a na piatom mieste znížil náskok na Atletico na štyri body. Domácich viedol s kapitánskou páskou slovenský obranca Martin Valjent. Jeho tím si nenapravil chuť po prehre 0:3 na pôde Barcelony a v dôsledku výhry Vallecana, ktoré má duel k dobru, spadol na osemnáste miesto do zóny zostupu, bod pod čiaru.
Na chvoste neúplnej tabuľky si polepšila Valencia, ktorá triumfovala 2:0 na pôde predposledného Levante 2:0.
sumáre - 24. kolo La Ligy
RCD Mallorca - Betis Sevilla 1:2 (0:2)
Góly: 66. Muriqi - 18. Ezzalzouli, 45.+2. Bakambu
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
UD Levante - FC Valencia 0:2 (0:0)
Góly: 64. Ramazani, 84. Sadiq. ČK: 90.+5. Arriaga (Levante, po 2. ŽK)
Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3:0 (2:0)
Góly: 40. Perez, 45. Valentin, 76. Mendy
Real Oviedo - Athletic Bilbao 1:2 (1:0)
Góly: 30. Chaira - 58. Jauregizar, 71. Sancet (z 11 m)
