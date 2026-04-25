Mallorca s Valjentom prehrala v 32. kole La Ligy na pôde Alavesu 1:2
V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste iba bod nad pásmom zostupu. O triumfe Alavesu rozhodol dvoma gólmi Toni Martinez.
Autor TASR
Madrid 25. apríla (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom prehrali v 32. kole španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves 1:2. V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste iba bod nad pásmom zostupu. O triumfe Alavesu rozhodol dvoma gólmi Toni Martinez.
La Liga - 32. kolo:
Deportivo Alaves - RCD Mallorca 2:1 (0:1)
Góly: 56. a 69. Martínez - 18. Virgili
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas a dostal ŽK/
