Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
Mallorca s Valjentom prehrala v 32. kole La Ligy na pôde Alavesu 1:2

.
Slovenský futbalista a kapitán RCD Mallorca Martin Valjent (vľavo) a hráč Realu Madrid Eduardo Camavinga bojujú o loptu v zápase 30. kola španielskej La Ligy RCD Mallorca - Real Madrid v Palme de Mallorca v sobotu 4. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 25. apríla (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom prehrali v 32. kole španielskej La Ligy na pôde Deportiva Alaves 1:2. V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste iba bod nad pásmom zostupu. O triumfe Alavesu rozhodol dvoma gólmi Toni Martinez.

La Liga - 32. kolo:

Deportivo Alaves - RCD Mallorca 2:1 (0:1)
Góly: 56. a 69. Martínez - 18. Virgili
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas a dostal ŽK/
.

