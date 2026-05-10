Nedela 10. máj 2026
Mallorca s Valjentom remizovala s Villarrealom 1:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Villarreal je na treťom mieste, o šesť bodov pred Atleticom Madrid.

Autor TASR
Madrid 10. mája (TASR) - Futbalisti Mallorcy remizovali v nedeľnom zápase 35. kola španielskej La Ligy s Villarrealom 1:1. Za domácich nastúpil ako kapitán slovenský obranca Martin Valjent. Jeho tím získal cenný bod v boji o udržanie a nachádza sa dva body nad pásmom zostupu. Villarreal je na treťom mieste, o šesť bodov pred Atleticom Madrid.



La Liga - 35. kolo:

RCD Mallorca - FC Villarreal 1:1 (1:1)

Góly: 45.+2 Muriqi - 31. Perez (z 11 m)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
