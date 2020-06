Mallorca s Valjentom v zostave podľahla Barcelone

28. kolo La Ligy:

RCD Mallorca - FC Barcelona 0:4 (0:2)



Góly: 2. Vidal, 37. Braithwaite, 80. Alba, 90.+3 Messi



/M. Valjent odohral za domácich celý zápas/



Espaňol Barcelona – Deportivo Alaves 2:0 (1:0)



Góly: 45+3. Espinosa, 47. Lej, ČK: 19. Pacheco (Alaves)

Celta Vigo – Villarreal CF 0:1 (0:0)



Gól: 90.+1 Trigueros

Leganes - Valladolid 1:2 (0:1)



Góly: 83. Oscar (z 11m) - 2. Unal, 54. Alcaraz

Madrid 14. júna (TASR) - Futbalisti FC Barcelona si po triumfe v 28. kole španielskej La Ligy upevnili post lídra v priebežnej tabuľke. Na ihrisku RCD Mallorca zvíťazili 4:0 a pred Realom Madrid majú päťbodový náskok. Real však má jeden zápas k dobru. V drese domácich odohral celý duel slovenský obranca Martin Valjent. Barca išla do vedenia už v druhej minúte po gólovej hlavičke Artura Vidala, ešte do prestávky zvýšil jej náskok Martin Braithwaite. V druhom polčase zvýšil v 80. minúte Jordi Alba na rozdiel troch gólov. Práve 31-ročný španielsky obranca sa v 52. minúte dostal do kontroverzie s nečakaným návštevníkom zápasu. Ten vbehol na ihrisko, hoci sa všetky zápasy hrajú pred prázdnymi tribúnami. Muž v Messiho reprezentačnom drese Argentíny vybehol na ihrisko a keď pribehol k Albovi, požiadal ho o spoločnú fotografiu. Konečný rezultát uzavrel v nadstavenom čase Lionel Messi po spolupráci so striedajúcim Luisom Suarezom.Darilo sa aj futbalistom Espaňolu Barcelona, ktorí zaknihovali piatu výhru v ročníku. Na domácej pôde v sobotu zdolali Deportivo Alaves 2:0. Domácim uľahčil cestu k triumfu brankár hostí Fernando Pacheco, keď v 19. minúte zahral rukou mimo šestnástky a musel ísť predčasne pod sprchy. Barcelončania potom rozhodli o zisku troch bodov po góloch Bernarda Espinosu v nadstavenom čase prvého polčasu, tesne po prestávke strelil druhý gól Wu-Lej.V ďalšom zápase podľahla Celta Vigo na svojom ihrisku Villarealu 0:1. O triumfe hostí rozhodol v prvej minúte nadstaveného času stredopoliar Manuel Trigueros. Valladolid sa vzdialil o pásma zostupu, keď zvíťazil na ihrisku predposledného Leganes 2:1.