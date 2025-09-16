< sekcia Šport
Mallorca v zostave s Valjentom prehrala v 4. kole La Ligy s Espanyolom
V 81. minúte všal rozhodol o triumfe Espanyolu Kike García z pokutového kopu.
Autor TASR
Madrid 15. septembra (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrali v 4. kole La Ligy na pôde Espanyolu Barcelona 2:3. V tabuľke najvyššej španielskej súťaže figurujú so ziskom jediného bodu na predposlednom 19. mieste. Mallorca dokázala vďaka dvom gólom reprezentanta Kosova Vedata Muriqiho vyrovnať z 0:2 na 2:2. V 81. minúte všal rozhodol o triumfe Espanyolu Kike García z pokutového kopu.
La Liga - 4. kolo:
Espanyol Barcelona - RCD Mallorca 3:2 (2:0)
Góly: 20. Milla, 34. Fernandez, 81. Garcia (z 11 m) - 45+1. a 66. Muriqi (prvý z 11 m), ČK: 45+3. Milla (Espanyol)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
