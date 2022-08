Mallorca v zostave s Valjentom získala bod na ihrisku Athletica Bilbao

La Liga - 1. kolo:



Athletic Bilbao – RCD Mallorca 0:0



/M. Valjent za hostí celý zápas, D. Greif nefiguroval na súpiske/





CF Getafe – Atletico Madrid 0:3 (0:1)

Góly: 15. a 59. Morata, 75. Griezmann







Betis Sevilla - Elche 3:0 (2:0)

Góly: 28. Iglesias, 39. a 60. Juanmi

Madrid 15. augusta (TASR) - Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom vstúpili do nového ročníka španielskej La ligy ziskom bodu na ihrisku favorita. V pondelok remizovali v dueli 1. kola na štadióne Athletica Bilbao 0:0.Domáci mali územnú i streleckú prevahu, nedokázali však ani raz prekonať defenzívu súpera na čele so srbským brankárom Predragom Rajkovičom. Valjent odohral za hostí celý zápas, slovenský brankár Dominik Greif pre zranenie nefiguroval na zápasovej súpiske Mallorky.Atletico Madrid uspelo na ihrisku Getafe hladko 3:0. Dva góly zaznamenal Alvaro Morata, ktorý sa do Atletica vrátil po pôsobení v Juventuse Turín. Tretí pridal Antoine Griezmann, pri všetkých zásahoch hostí asistoval Joao Felix. Betis Sevilla zdolal doma Elche 3:0.