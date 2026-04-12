Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Mallorca zdolala Vallecano a polepšila si v boji o záchranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Madrid 12. apríla (TASR) - Futbalisti CA Osasuna remizovali v nedeľnom zápase 31. kola španielskej La Ligy s Betisom Sevilla 1:1. Pre domácich to bol dôležitý bod v boji o pohárovú Európu a momentálne sú v neúplnej tabuľke deviati. Hostia potvrdili zhoršenú formu, keďže v lige nezvíťazili do februára a v priebehu siedmich zápasov získali len piaty bod. V tabuľke najvyššej španielskej súťaže im patrí piata pozícia.

Mallorca vyhrala nad Rayom Vallecano 3:0 a výrazne tak zlepšila svoju pozíciu v boji o záchranu. Po dvoch góloch Vedata Muriqiho vrátane víťazného je tím z Baleárskych ostrovov pätnásty, dva body nad pásmom zostupu. Vallecano má o bod viac a je o dve pozície nad domácimi, v ktorých zostave chýbal v nedeľu slovenský obranca Martin Valjent pre kartový trest.



sumár - 31. kolo La Ligy

RCD Mallorca - Rayo Vallecano 3:0 (2:0)

Góly: 36. a 40. Muriqi, 65. Virgili



CA Osasuna - Betis Sevilla 1:1 (1:1)

Góly: 40. Budimir (z 11 m) - 7. Ezzalzouli


