Azerbajdžan získal titul majstrov Európy v malom futbale

ME v malom futbale, finále:



Azerbajdžan - Rumunsko 1:0 (1:0)



Gól: 25.+1 Mammadov. Rozhodovali: Kostadinov (Bulh.), Girakhoo (Belg.), Malinov (Bulh.), Mod (Angl.), ŽK: Karimi



Azerbajdžan: Karimi, Hasan-Zada – Babajev, Narmanov, Maharramli, Alizada, Zejnalov, Soltanov, Mammadov, Hamzajev, Borisov, Rzajev, Karimov, Amirjanov



Rumunsko: Neasca, Klein – Apostol, Radu, Popa, Balea, Alecu, Chetan, Ungur, Paulevici, Plopeanu, Moldovan, Balogh, Ferik, Nemitanu



o 3. miesto:



Kazachstan - Bulharsko 1:4 (0:1)



Góly: 31. Ašenov – 23. Pramatarov, 30. Rahov, 47. Milušev, 50+1. Tabakov



Prehľad majstrov Európy v malom futbale:



2010: Rumunsko



2011: Rumunsko



2012: Rumunsko



2013: Rumunsko



2014: Rumunsko



2015: Rumunsko



2016: Kazachstan



2017: Rusko



2018: Česko



2022: Azerbajdžan







Medailová bilancia na ME:



1. Rumunsko 6-2-0



2. Česko 1-2-4



3. Kazachstan 1-0-1



4. Azerbajdžan 1-0-0



5. Rusko 1-0-0



6. Chorvátsko 0-3-0



7. Bulharsko 0-0-1



8. SLOVENSKO, Čierna Hora, Slovinsko 0-1-0

Košice 11. júna (TASR) - Reprezentanti Azerbajdžanu sa stali majstrami Európy v malom futbale. Vo finálovom zápase v Košiciach zdolali v sobotu Rumunsko 1:0 gólom Sejmura Mammadova. Bronzové medaily získali reprezentanti Bulharska po víťazstve nad Kazachstanom 4:1.Pre Azerbajdžan je to nielen prvý európsky titul v malom futbale, ale aj prvá medaila v histórii.Pre slovenských reprezentantov sa ME skončili vo štvrťfinále, v ktorom podľahli neskoršiemu víťazovi šampionátu Azerbajdžanu 0:1.Prvý polčas priniesol vyrovnaný priebeh a taktickú bitku s dôrazom na pozornú defenzívu. Vyložených gólových príležitostí bolo minimum, no spokojnejší išli do kabíny hráči Azerbajdžanu. V nadstavenom čase prvého dejstva sa Mammadov po štandardnej situácii ocitol pred brankárom Rumunska, ktorého zblízka prekonal - 1:0.V 31. minúte mohol Hamzajev zvýšiť náskok Azerbajdžanu, ale v nádejnej príležitosti zblízka netrafil bránku. Rumuni stupňovali tlak, v záverečných minútach často "horelo" pred brankárom Azerbajdžanu, ale Rumunom k vyrovnaniu nepomohla ani hra bez brankára.