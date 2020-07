Generálnym partnerom slovenského malého futbalu je Niké

Bratislava 16. júla (TASR) – Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) a jeho súťaží sa stala stávková spoločnosť Niké. Zmluva, ktorú zástupcovia zainteresovaných strán podpísali vo štvrtok na tlačovej konferencii, má dvojročnú platnosť s rok dlhou opciou. Ako však predstavitelia SZMF aj stávkovej spoločnosti deklarovali, majú záujem o partnerstvo na oveľa dlhšie obdobie.



„Spolupráca bude trvať najmenej dva roky s tým, že máme ročnú opciu. Ako sme to už deklarovali, pevne veríme, že na toto obdobie sa hodí len slovko minimálne. Obe strany dúfajú, že to bude dlhodobá spolupráca, prínosná pre oboch," povedal pre TASR prezident SZMF Peter Králik. Názov nového sponzora budú niesť viaceré súťaže, ako napríklad majstrovstvá Slovenska v malom futbale, celoštátna Superliga v malom futbale či zimný pohár Winter Cup.



„Niké bude aj generálnym partnerom slovenskej reprezentácie a hlavným partnerom TOP ligy v malom futbale, ktorá sa hrá v šiestich mestách a má viac ako 2500 hráčov," priblížil Králik.



Slovenská reprezentácia pod vedením trénera Ladislava Borbélyho sa prebojovala na uplynulých majstrovstvách sveta v Austrálii do štvrťfinále, kde ju vyradil neskorší finalista z Brazílie. Tento rok sa mali na Slovensku konať majstrovstvá Európy, zastavila ich však koronakríza. Ak to okolnosti dovolia, konať by sa mali v košickej Steel Aréne na budúci rok v septembri.



„Momentálne pracujeme na nájdení vhodného alternatívneho riešenia. Pevne veríme, že sa to odohrá v Košiciach, robíme pre to všetko. Najpravdepodobnejší dátum, ak to bude v Košiciach, je september," dodal Králik.



Niké zastupoval pred médiami Roman Berger, výkonný riaditeľ spoločnosti.



„Malý futbal je fenomén dnešnej doby. Je určený pre amatérov, no na Slovensku ho hráva už takmer 8000 mladých ľudí. Vo vedení zväzu je ambícia tento šport ešte viac spopularizovať a zatraktívniť. Ešte jedna vec nás s malým futbalom spája, je to Laco Borbély, dlhoročná tvár našej Niké a zároveň tréner slovenskej reprezentácie v malom futbale," vyjadril sa Berger.