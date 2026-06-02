Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Šport

Malý futbal: Maďarsko sa v semifinále stretne s Ukrajinou

.
Na snímke vpravo v popredí Miklós Barabás (Maďarsko) a vľavo brankár Tomasz Warszawski (Poľsko) v úvodnom stretnutí ME v malom futbale v Bratislave 27. mája 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom štvrťfinálovom súboji poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom 4:0.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 2. júna (TASR) - Srbskí reprezentanti v malom futbale postúpili do semifinále ME v Bratislave. Obhajcovia titulu zdolali v repríze finále spred dvoch rokov Rumunsko 6:4. V ďalšom dueli sa stretnú s víťazom súboja medzi Českom a Azerbajdžanom (22.00 h).

V prvom štvrťfinálovom zápase Maďari zdolali Bulharsko hladko 4:0. Strieborní medailisti z MS 2025 narazia v semifinále na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom utorkovom súboji poradili rovnakým výsledkom s hráčmi Gruzínska.

ME v malom futbale v Bratislave - štvrťfinále:

Maďarsko - Bulharsko 4:0

Gruzínsko - Ukrajina 0:4

Rumunsko - Srbsko 4:6
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?