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Malý futbal: Maďarsko sa v semifinále stretne s Ukrajinou
V semifinále narazia na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom štvrťfinálovom súboji poradili s hráčmi Gruzínska rovnakým výsledkom 4:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. júna (TASR) - Srbskí reprezentanti v malom futbale postúpili do semifinále ME v Bratislave. Obhajcovia titulu zdolali v repríze finále spred dvoch rokov Rumunsko 6:4. V ďalšom dueli sa stretnú s víťazom súboja medzi Českom a Azerbajdžanom (22.00 h).
V prvom štvrťfinálovom zápase Maďari zdolali Bulharsko hladko 4:0. Strieborní medailisti z MS 2025 narazia v semifinále na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom utorkovom súboji poradili rovnakým výsledkom s hráčmi Gruzínska.
V prvom štvrťfinálovom zápase Maďari zdolali Bulharsko hladko 4:0. Strieborní medailisti z MS 2025 narazia v semifinále na reprezentantov Ukrajiny, ktorí si v druhom utorkovom súboji poradili rovnakým výsledkom s hráčmi Gruzínska.
ME v malom futbale v Bratislave - štvrťfinále:
Maďarsko - Bulharsko 4:0
Gruzínsko - Ukrajina 0:4
Rumunsko - Srbsko 4:6
Maďarsko - Bulharsko 4:0
Gruzínsko - Ukrajina 0:4
Rumunsko - Srbsko 4:6