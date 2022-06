Malý futbal: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Belgickom 2:0

A-skupina:



Slovensko - Belgicko 2:0 (1:0)



Góly: 44. Janič, 50.+1 Dzíbela. ŽK: Mohamadi, Toma (obaja Belg.). Rozhodovali: Ionescu (Rum.), Malinov (Bul.), Popovič, Ljumovič (obaja ČH)



Slovensko: Kapraľ, Pella – Kuhajdík, Mikluš, Beliš, Gere, Janič, Ďuráči, Rožník, Repa, Buchel, Dzíbela, Brestovanský, Bombicz, Paukner



Belgicko: Modenese, Raya Garcia – Dubois, El-Takny, Neupoglu, M. Dubois, Akodad, Toma, Albanese, Debouck, Bah, Dethier, Mohamadi

Na snímke fanúšikovia Slovenska na tribúne v zápase A-skupiny Slovensko - Belgicko na ME v malom futbale 4. júna 2022 v Košiciach. Foto: TASR Roman Hanc

ďalší výsledok A-skupiny:



Taliansko - Poľsko 1:4





tabuľka A-skupiny:



1. Poľsko 1 1 0 0 4:1 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:0 3



3. Belgicko 1 0 0 1 0:2 0



4. Taliansko 1 0 0 1 1:4 0





ďalšie výsledky:



B-skupina:



Rumunsko - Azerbajdžan 2:0



C-skupina:



Bulharsko - Rakúsko 4:1



D-skupina:



Maďarsko - Portugalsko 5:0



Košice 4. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do ME 2022 v Košiciach víťazstvom nad Belgickom 2:0. V sobotnom zápase A-skupiny skórovali Lukáš Janič a Dušan Dzíbela. Domáci nastúpia na ďalší duel v nedeľu o 18.30 h proti Taliansku.Slováci mali od úvodu viac z hry a v domácom prostredí sa snažili otvoriť skóre. V 9. minúte nedostal loptu do belgickej bránky Repa, ten istý hráč krátko nato nepotrestal chybu súpera v rozohrávke, ale sľubnú šancu mali aj hostia, keď Toma trafil konštrukciu bránky.Žrď trafili aj slovenskí hráči, v 29. minúte neuspel Janič. Postupom času pribúdali gólové príležitosti, naďalej boli aktívnejší slovenskí reprezentanti. Gólovej odmeny sa dočkali v 44. minúte. Mikluš po víťaznom súboji s Akodadom pripravil gólovú pozíciu pre Janiča - 1:0. Sľubnú príležitosť vyrovnať mal Neupoglu, ale brankár Kapraľ podržal slovenský tím. Definitívnu podobu výsledku dal v nadstavenom čase Dzíbela, ktorý po priamom kope využil voľný priestor v defenzíve súpera - 2:0.