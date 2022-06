Hamzajev po titule pre Azerbajdžan: Veľký úspech našej krajiny

Prečítajte si: Azerbajdžan získal titul majstrov Európy v malom futbale

Individuálne ocenenia:



Najlepší brankár: Davud Karimi (Azer.)



Najlepší stredopoliar: Mircea Cirpian Ungur (Rum.)



Najlepší strelec: Nikola Mijovič (Č. Hora - 5 gólov)



Najlepší hráč: Bachtijar Soltanov (Azer.)



Košice 12. júna (TASR) - Reprezentanti Azerbajdžanu v malom futbale prekvapili najväčších favoritov a na 10. ME v Košiciach získali zlaté medaily. Ich prvá medaila má najcennejší lesk a podľa jedného zo strojcov úspechu Samira Hamzajeva je úplne zaslúžená:povedal po finálovom zápase.Hráči Azerbajdžanu zdolali v sobotňajšom finále v košickej Steel aréne Rumunsko 1:0 gólom Sejmura Mammadova z nadstaveného času prvého polčasu. Rumuni, ktorí sú so 6 titulmi najúspešnejšia krajina v 12-ročnej histórii ME, stupňovali tlak, ale recept na najlepšieho brankára šampionátu Davuda Karimiho nenašli.uviedol Hamzajev.Finalisti na seba narazili už v úvode šampionátu, po zápase základnej B-skupiny sa radovali Rumuni z víťazstva 2:0. Azerbajdžanci však následne zvíťazili v piatich zápasoch za sebou, inkasovali v nich dokopy iba tri góly a na ceste za zlatom zdolali vo štvrťfinále aj Slovensko.poznamenal Hamzajev.Azerbajdžan doteraz nezískal na ME žiadnu medailu a ani pred turnajom v Košiciach nepatril k favoritom. Napokon jeho hráči svoju úspešnú jazdu doviedli do zlatého konca, keď vo finále zdolali šesťnásobných majstrov sveta z Rumunska. Tí získali svoje tituly na prvých šiestich ME, potom sa však z prvenstiev postupne tešili hráči Kazachstanu, Ruska a v roku 2018 na Ukrajine triumfovali Česi.Rumuni nevyužili možnosť vrátiť sa na európsky trón a rovnako ako pred štyrmi rokmi v Kyjeve proti Česku (1:4), aj tentoraz prehrali vo finále.povedal kapitán rumunského tímu Mircea Popa.