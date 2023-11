Slováci vo štvrťfinále podľahli Maďarom 0:1

MS v malom futbale - SAE



Štvrťfinále:



SLOVENSKO - Maďarsko 0:1 (0:0)



Gól: 43. Kiss, ČK: 9. Feriančik (SR)



zostava SR: Feriančik, Pella - Juhás, Kis, Javnický, Mikluš, Blažej, Marušinec, Beliš, Repa, Kuhajdík, Bombicz, Böhmer, Gere, Jurkemik

Hlas po zápase /zdroj: www.malyfutbal.sk/



Branislav Škorec, tréner Slovenska: "Je to trpká prehra pre všetkých nás, ktorí sme verili, že môžeme postúpiť do semifinále. Maďari boli o ten jeden gól lepší. Musíme sa z toho poučiť. Chýbalo nám dnes šťastie. Tento zápas bol dnes len o ňom."







Rás al-Chajmá 2. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale ukončili svoje pôsobenie na MS v Spojených arabských emirátoch vo štvrťfinále. V súboji o postup medzi najlepšiu štvorku podľahli vo štvrtok Maďarom 0:1. S turnajom sa tak rozlúčili v rovnakej fáze ako na predchádzajúcom šampionáte v Austrálii.Slováci nevstúpili do duelu šťastne. V 9. minúte urobil brankár Erik Feriančik chybu, ktorúzákrokom mimo vymedzeného územia a za hru rukou uvidel červenú kartu. Maďari následne hrali päťminútovú presilovku, no nevyužili ju aj zásluhou náhradného brankára Stanislava Pellu, ktorý aj v ďalšom priebehu predviedol viacero úspešných zákrokov. Maďari mali v zápase viac z hry, jedinú výraznejšiu šancu Slovenska si vypracoval až po zmene strán v 41. minúte Adam Bombicz, no maďarský brankár jeho pokus k žrdi zneškodnil. O všetkom napokon rozhodla 43. minúta. Pella sa nevyhol zaváhaniu pri rozohrávke, čo využil Gábor Kiss, ktorý zoči-voči slovenskému brankárovi nezaváhal.