< sekcia Šport
Malý futbal: Myjavčanky ovládli Ligu majsteriek
V premiérovej edícií najprestížnejšej ženskej klubovej súťaže Európskej federácie malého futbalu bojovalo šesť tímov, okrem slovenských ešte aj bulharské a rumunské.
Autor TASR
Sofia 20. septembra (TASR) - Hráčky malého futbalu Spartaka Myjava triumfovali v premiérovom ročníku Ligy majsteriek v Bulharsku. V sobotňajšom slovenskom finále zdolali Tatran Prešov 4:0.
V premiérovej edícií najprestížnejšej ženskej klubovej súťaže Európskej federácie malého futbalu bojovalo šesť tímov, okrem slovenských ešte aj bulharské a rumunské. Myjavčanky sa tak stali historicky prvým víťazom ženskej LM v malom futbale. Oba slovenské tímy pred úspešnými semifinálovými duelmi ovládli svoje skupiny bez zaváhania, informoval Slovenský zväz malého futbalu na svojom webe.
EMF Liga majsteriek - finále:
V premiérovej edícií najprestížnejšej ženskej klubovej súťaže Európskej federácie malého futbalu bojovalo šesť tímov, okrem slovenských ešte aj bulharské a rumunské. Myjavčanky sa tak stali historicky prvým víťazom ženskej LM v malom futbale. Oba slovenské tímy pred úspešnými semifinálovými duelmi ovládli svoje skupiny bez zaváhania, informoval Slovenský zväz malého futbalu na svojom webe.
EMF Liga majsteriek - finále:
Spartak Myjava – Tatran Prešov 4:0 (2:0)
Góly: 6. Pirťanová, 7. a 37. Neveďalová, 38. Kršiaková
Góly: 6. Pirťanová, 7. a 37. Neveďalová, 38. Kršiaková