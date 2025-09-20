Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Malý futbal: Myjavčanky ovládli Ligu majsteriek

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

V premiérovej edícií najprestížnejšej ženskej klubovej súťaže Európskej federácie malého futbalu bojovalo šesť tímov, okrem slovenských ešte aj bulharské a rumunské.

Sofia 20. septembra (TASR) - Hráčky malého futbalu Spartaka Myjava triumfovali v premiérovom ročníku Ligy majsteriek v Bulharsku. V sobotňajšom slovenskom finále zdolali Tatran Prešov 4:0.

V premiérovej edícií najprestížnejšej ženskej klubovej súťaže Európskej federácie malého futbalu bojovalo šesť tímov, okrem slovenských ešte aj bulharské a rumunské. Myjavčanky sa tak stali historicky prvým víťazom ženskej LM v malom futbale. Oba slovenské tímy pred úspešnými semifinálovými duelmi ovládli svoje skupiny bez zaváhania, informoval Slovenský zväz malého futbalu na svojom webe.

EMF Liga majsteriek - finále:

Spartak Myjava – Tatran Prešov 4:0 (2:0)

Góly: 6. Pirťanová, 7. a 37. Neveďalová, 38. Kršiaková
.

