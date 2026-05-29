Malý futbal: Program otvorili výhrami Srbi, Bulhari a Francúzi
V F-skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3:1.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. mája (TASR) - Úradujúci majster sveta Azerbajdžan zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na ME v malom futbale v Bratislave. V piatok si poradil s Talianskom 3:0 a s plným počtom bodov vedie tabuľku F-skupiny. V druhom dueli „efka“ Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3:1.
V B-skupine Bulharsko zvíťazilo nad Portugalskom 3:1 a Česko vyhralo nad Izraelom 2:0. Úspešné bolo v „céčku“ aj Srbsko, obhajca titulu zdolal Belgicko 2:1.
Na šampionáte figuruje 24 tímov. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest. Slováci majú po dvoch zápasoch na konte tri body, záverečný duel v A-skupine odohrajú v sobotu o 16.00 h proti Čiernej Hore.
ME v malom futbale v Bratislave - výsledky:
B-skupina
Portugalsko - Bulharsko 1:3
Česko - Izrael 2:0
C-skupina
Belgicko - Srbsko 1:2
Ukrajina - Turecko 3:2
F-skupina
Francúzsko - Rakúsko 3:1
Taliansko - Azerbajdžan 0:3
