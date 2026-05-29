Piatok 29. máj 2026
Malý futbal: Program otvorili výhrami Srbi, Bulhari a Francúzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V F-skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3:1.

Bratislava 29. mája (TASR) - Úradujúci majster sveta Azerbajdžan zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na ME v malom futbale v Bratislave. V piatok si poradil s Talianskom 3:0 a s plným počtom bodov vedie tabuľku F-skupiny. V druhom dueli „efka“ Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3:1.

V B-skupine Bulharsko zvíťazilo nad Portugalskom 3:1 a Česko vyhralo nad Izraelom 2:0. Úspešné bolo v „céčku“ aj Srbsko, obhajca titulu zdolal Belgicko 2:1.

Na šampionáte figuruje 24 tímov. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest. Slováci majú po dvoch zápasoch na konte tri body, záverečný duel v A-skupine odohrajú v sobotu o 16.00 h proti Čiernej Hore.



ME v malom futbale v Bratislave - výsledky:

B-skupina

Portugalsko - Bulharsko 1:3

Česko - Izrael 2:0



C-skupina

Belgicko - Srbsko 1:2

Ukrajina - Turecko 3:2



F-skupina

Francúzsko - Rakúsko 3:1

Taliansko - Azerbajdžan 0:3
