Malý futbal: Slováci zdolali Čiernu Horu 5:2 a sú vo štvrťfinále

Rás al-Chajmá 1. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili na MS v Spojených arabských emirátoch do štvrťfinále. V osemfinále zdolali Čiernu Horu 5:2.



Do zápasu lepšie vstúpili Čiernohorci, ktorí išli zásluhou Jovanoviča do vedenia, keď výborne zahrali priamy kop. V prvých desiatich minútach boli Čiernohorci aktívnejší. V 14. minúte však mali Slováci výhodu priameho kopu, ktorý zahrali signálom na Juhása a ten sa tvrdou strelou presadil a vyrovnal na 1:1. Po góle začali hrať Slováci odvážnejšie a tlačili sa viac do šancí. V 20. minúte sa dostali do vedenia, keď sa strelecky presadil prvýkrát na turnaji Marek Blažej. Už o dve minúty viedli o dva góly, na 3:1 zvýšil Jaroslav Repa.



V druhom dejstve Čiernohorci tlačili a podarilo sa im aj znížiť na 2:3. V 42. minúte však Slováci opäť viedli o dva góly, zásluhou Filipa Kisa. Čierna Hora začala hrať power play, no slovenská obrana hrala zodpovedne. V poslednej minúte zápasu spečatil víťazstvo Tomáš Mikluš. Vo štvrťfinále bude súperom Slovákov lepší z dvojice Maďarsko - Egypt.







MS v malom futbale - SAE



Osemfinále:



SLOVENSKO - Čierna Hora 5:2 (3:1)



Góly: 13. Juhás, 20. Blažej, 22. Repa, 42. Kis, 50. Mikluš – 4. Jovanovič, 36. Mijovič

zostava SR: Feriančik, Pella - Juhás, Antol, Kis, Javnický, Mikluš, Blažej, Marušinec, Beliš, Repa, Kuhajdík, Bombicz, Gere, Jurkemik







Hlasy po zápase /zdroj: malyfutbal.sk/:



Branislav Škorec, tréner SR: "Som šťastný, že sme vyhrali. Od začiatku som vedel, že to nebude ľahké. Výsledok tomu asi nenasvedčuje, bol to však náročný zápas. Mali výborných pivotov, ktorí boli nebezpeční. My sme ich však dokázali ubrániť, čo bolo veľmi dôležité. Konečne sme dali viac gólov a netrápili sme sa tak v koncovke, aj keď na začiatku zápasu sme mohli dať skôr gól. Keď chceme postupovať ďalej, je jedno, či postúpi Maďarsko alebo Egypt. My chceme ísť do semifinále."



Jaroslav Repa, hráč SR: "Pocity sú úžasné. Bol to náročný zápas, ale som veľmi rád, že sme to zvládli. Gól by som venoval manželke a celej mojej rodine, ktorá ma sem dnes došla podporiť."