Malý futbal: Slováci zdolali Francúzsko 2:1 a postúpili do osemfinále

MS v malom futbale - SAE



F-skupina:



SLOVENSKO - Francúzsko 2:1 (1:0)



Góly: 3. Bombicz, 44. Mikluš - 43. Calandrau



zostava SR: Feriančik - Juhás, Antol, Kis, Javnický, Mikluš, Blažej, Marušinec, Beliš, Repa, Kuhajdík, Bombicz, Böhmer, Jurkemik







Hlasy po zápase /zdroj: malyfutbal.sk/:



Branislav Škorec, tréner SR: "Zápas hodnotím pozitívne, keďže hráči k tomu pristúpili zodpovedne. Som rád, že aj keď sme podľa mňa s Anglickom neodohrali zlý zápas, ale prehrali sme, tak sme teraz dokázali nad Francúzskom zvíťaziť. Záverečných 15 minút bolo náročných. Síce sme inkasovali gól na 1:1, ale po nacvičenej akcii sme išli ihneď znovu do vedenia. Dnes asi celú noc nebudem spať, aby som čo najlepšie naštudoval hru Čiernej Hory a boli sme dobre pripravení."



Erik Feriančik, brankár SR: "Podali sme bojovný výkon. Bol to zrejme môj najlepší výkon v kariére vzhľadom na jeho význam a fakt, že sme na majstrovstvách sveta. V záverečných minútach som veľmi dúfal, že to zvládneme a ukopeme to do úspešného konca. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo."







ďalší výsledok F-skupiny:



Anglicko - Albánsko 0:0







tabuľka:



1. SLOVENSKO* 3 2 0 1 6:4 6



2. Anglicko* 3 1 2 0 5:4 5



3. Francúzsko 3 1 1 1 6:6 4



4. Albánsko 3 0 1 2 2:5 1



*postup do osemfinále







Rás al-Chajmá 31. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v záverečnom zápase skupinovej fázy MS nad Francúzskom 2:1 a postúpili do osemfinále. Na šampionáte v Spojených arabských emirátoch obsadili v F-skupine prvé miesto, vo vyraďovacej fáze ich čaká Čierna Hora.Slovákov poslal do vedenia v tretej minúte Adam Bombicz, keď si poradil na hranici pokutového územia s dvoma protihráčmi. O vyrovnanie sa postaral sedem minút pred koncom zápasu Giovanni Calandrau, na jeho presný zásah však odpovedal vzápätí Tomáš Mikluš. Slovensko v prvom stretnutí na šampionáte zdolalo Albánsko 2:0, následne podľahlo Anglicku 2:3. Duel s Čiernou Horou ho čaká v stredu o 18.30 SEČ.Druhé postupové miesto si vybojovali Angličania na úkor Francúzska. Pred tretím kolom skupinovej fázy mali oba tímy zhodne po štyri body, Anglicko získalo jeden za bezgólovú remízu s Albánskom. To vybojovalo jediný bod na turnaji a obsadilo v skupine poslednú štvrtú priečku.