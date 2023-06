Malý futbal: Súpermi SR na MS budú Francúzsko, Anglicko a Albánsko

zloženie základných skupín MS2023 v malom futbale:



A-skupina: Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Ghana, India



B-skupina: Mexiko, Guatemala, Gruzínsko, Írsko



C-skupina: Česko, Ukrajina, Izrael, Thajsko



D-skupina: Rumunsko, USA, Španielsko, Libanon



E-skupina: Brazília, Bulharsko, Čierna Hora, Japonsko



F-skupina: SLOVENSKO, Francúzsko, Anglicko, Albánsko



G-skupina: Azerbajdžan, Tunisko, Egypt, Irak



H-skupina: Maďarsko, Srbsko, Líbya, Portugalsko



Ras Al Khaimah 20. júna (TASR) - Súpermi slovenskej reprezentácie v malom futbale budú na MS v Spojených arabských emirátoch v F-skupine Francúzsko, Anglicko a Albánsko. Rozhodol o tom utorkový žreb v meste Ras Al Khaimah. Na šampionáte sa predstaví 32 tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich základných skupín. Slovákov vyžrebovali z prvého výkonnostného koša.uviedol v tlačovej správe hlavný tréner Branislav Škorec.Prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) Petra Králika nepotešilo, že Slovensko má ako jediné zloženú skupinu iba z európskych zástupcov:Slovenskí reprezentanti obsadili na predošlom turnaji v roku 2019 v Austrálii, pod vedením trénera Ladislava Borbélyho, konečné 7. miesto. Slováci najskôr ovládli F-skupinu, následne si poradili v rozstrele s Moldavskom, no vo štvrťfinále tesne podľahli Brazílii 1:2. Šampionát sa začína 26. októbra 2023 v meste Ras Al Khaimah a skončí sa 4. novembra. Pre Slovensko to bude historicky druhá účasť na záverečnom turnaji.