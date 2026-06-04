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Malý futbal: Tréner Mitu skončil na lavičke slovenskej reprezentácie

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Na snímke vľavo tréner Slovenska Marius Mitu a lavička hráčov počas stretnutia Bosna a Hercegovina - Slovensko na ME v malom futbale 28. mája 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Mitu sa stal trénerom SR v roku 2025, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tím viedol v príprave na domáce EURO 2026 v Bratislave.

Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. O jeho nástupcovi rozhodne Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) v najbližšom období. SZMF o tom informoval v tlačovej správe.

Mitu sa stal trénerom SR v roku 2025, keď nahradil na poste Petra Barnišina. Národný tím viedol v príprave na domáce EURO 2026 v Bratislave. Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny, keď po úvodnom víťazstve 3:1 nad Gréckom prehrali s Bosnou a Hercegovinou (2:3) a s Čiernou Horou (1:2) a so ziskom troch bodov skončili v tabuľke na štvrtej priečke.

Predtým počas prípravy na ME sa Slováci pod vedením rumunského odborníka predstavili na EMF Nations Games v Brne a v Košiciach, kde obsadili tretie miesto. Meno nového hlavného trénera a zloženie realizačného tímu bude oznámené v najbližšom období.

Po nesplnení základného cieľa, ktorým bol postup zo skupiny, sme sa po vzájomnej dohode s Mariusom Mitom a Výkonným výborom rozhodli ukončiť našu spoluprácu. Chcem sa trénerovi poďakovať za jeho tvrdú a poctivo odvedenú prácu a zaželať mu veľa úspechov v ďalšej kariére,“ povedal prezident SZMF Peter Králik.
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