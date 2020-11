Malý futbal: V sobotu začnú Slováci v Bratislave prípravu na domáce ME

Nominácia:



Brankári: Martin Kopčan (FC Letka Trenčín), Martin Kapráľ (TO-DAY Hydrokres Prešov)



Hráči do poľa: Dušan Dzíbela (Atletico Trnava F.C.), Filip Deket (Atletico Trnava F.C.), Juraj Kuhajdík (TO-DAY Hydrokres Prešov), Adrián Hricov (TO-DAY Hydrokres Prešov), Michal Takáč (Atletico Trnava F.C.), Tomáš Mikluš (TO-DAY Hydrokres Prešov), Emil Haladej (AFT Wolves Bratislava), Peter Brestovanský (Atletico Trnava F.C.), Martin Blaho (FC Trestná lavica Nitra), Filip Korec (MVSCHLA S.C. Piešťany), Dominik Rolinec (FC BPN Bratislava), Ján Andrejko (Decathlon Bratislava), Filip Bednár (TO-DAY Hydrokres Prešov), Stanislav Krempaský (Jedáleň Mirka Prešov), Matúš Paukner (Pivkári Nitra)

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovenská reprezentácia v malom futbale začne v sobotu prípravu na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Košiciach. Reprezentačný tím pod vedením trénerskej dvojice Ladislav Borbély a Peter Ganczner sa stretne na prvom kempe v Bratislave na Mladej Garde. Výber v sobotu absolvuje dve tréningové jednotky a videoanalýzu. V nedeľu odohrá prípravný zápas so superligovým výberom Bratislavy.Podľa súčasných hygienických opatrení sa môžu na území Slovenska organizovať jednorazové hromadné podujatia nad 6 osôb, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Účastníci podujatia musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín. Vedenie Slovenského zväzu malého futbalu tak využilo príležitosť a v priebehu niekoľkých hodín dokázalo skontaktovať celý realizačný tím, hráčov, súpera a nakoniec zrealizovalo reprezentačný kemp. Reprezentačného trénera Ladislava Borbélyho zorganizovanie kempu na poslednú chvíľu potešilo. "uviedol Borbély v tlačovej správe.Všetci hráči pred úvodným stretnutím povinne absolvujú test na Covid-19 a celá príprava prebehne za prísnych hygienických podmienok. Bude to zároveň prvé stretnutie hráčov po tom, čo boli hromadné podujatia z dôvodu pandémie zakázané. "" povedal Borbély, ktorý prispôsobí program zrazu počasiu:Reprezentačnú pozvánku dostali traja noví hráči. Brankár Martin Kopčan z FC Letka Trenčín, Emil Haladej z AFT Wolves Bratislava a Filip Korec z MVSCHLA S.C. Piešťany." uviedol hlavný tréner reprezentácie. Zároveň zdôraznil, že dvere do reprezentácie sú pred domácimi majstrovstvami stále otvorené: "