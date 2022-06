Malý futbal:Slováci remizovali s Talianskom 1:1 a sú na čele A-skupiny

A-skupina:



Slovensko - Taliansko 1:1 (0:0)



Góly: 34. Bombicz - 50. Ugas. Rozhodovali: Serdarevič (Bos.), Mod (Ang.), Šik (ČR), Popovič (Č. Hora)



Slovensko: Kapraľ, Pella – Kuhajdík, Mikluš, Beliš, Gere, Janič, Ďuráči, Rožník, Repa, Buchel, Dzíbela, Brestovanský, Bombicz, Paukner



Taliansko: Vascello, Massafra – Assad, Bacoli, Scordino, Creaco, Ugas, Calabrese, Gianpaolo, Trovato



tabuľka A-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 1 1 0 3:1 4



2. Poľsko 2 1 0 1 5:4 3



3. Belgicko 2 1 0 1 3:3 3



4. Taliansko 2 0 1 1 2:5 1

Košice 4. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale remizovali s Talianskom 1:1 vo svojom druhom zápase základnej A-skupiny ME v Košiciach. Do vedenia išli v 34. minúte gólom Adama Bombicza, ale o tesný náskok prišli v poslednej 50. minúte, keď vyrovnal Jacob Ugas. Zverenci Ladislava Borbélyho majú po dvoch zápasoch štyri body a mieria za postupom do ďalšej fázy. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú súbojom s Poľskom, ktorý je na programe v utorok od 20.15.Slováci boli proti Taliansku v pozícii favorita a hoci predviedli v prvom polčase viac ofenzívnej aktivity, gólový úspech nedosiahli. V úvode zápasu mal dve sľubné príležitosti skórovať Bombicz, ale neuspel rovnako ako Mikluš, ktorý zblízka prestrelil bránku. Slováci neskórovali ani z ďalších šancí prvého polčasu, no v jeho závere mohli skóre otvoriť Taliani. Scordino z polovice ihriska tesne minul odkrytú bránku slovenského tímu.Bezgólové skóre sa zmenilo v 34. minúte. Na radosť početnej diváckej kulisy išli do vedenia slovenskí reprezentanti, keď Bombicz získal loptu v rozohrávke súpera a po individuálnej akcii prekonal brankára Vascella - 1:0. Ten istý hráč mohol pridať aj ďalší gól, v 42. minúte však nevyužil šancu v strednej vzdialenosti. Taliani v závere častejšie zapájali do útočných akcií aj brankára, čo mohol potrestať Mikluš, ale strelou z vlastnej polovice netrafil bránku. Nedáš-dostaneš potvrdil v závere zápasu Ugas, keď brankár Kapraš nedokázal zneškodniť jeho hlavičku a lopta skončila v slovenskej sieti - 1:1.