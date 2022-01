Malý glóbus pre Češku Davidovú, P. Fialková na 16. mieste

Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová počas vytrvalostných pretekov na 15 km v rámci 7. kola Svetového pohára v biatlone 21. januára 2022 v talianskej Anterselve. Foto: TASR/AP

7. kolo SP v Anterselve

vytrvalostné preteky žien na 15 km:



1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 42:20,6 min (1 tr. min),

2. Julia Simonová (Fr.) +51,1 (2),

3. Mona Brorssonová (Švéd.) +1:37,2 (2),

4. Clare Eganová (USA) +1:55,9 (2),

5. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:58,8 (3),

6. Markéta Davidová (ČR) +2:34,8 (3),

7. Dzinara Alimbekavová (Biel.) +2:36,2 (3),

8. Ingrid Tandrevoldová (Nór.) +2:52,7 (3),

9. Lisa Hauserová (Rak.) +2:54,4 (3),

10. Juľjana Nigmatullinová (Rus.) +2:58,9 (2),... 16. Paulína FIALKOVÁ +3:42,8 (3), 51. Ivona FIALKOVÁ +5:55,4 (5), 75. Henrieta HORVÁTOVÁ (všetky SR) +7:58,6 (3)



poradie v SP (14/22):



1. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) 651 b.,

2. Elvira Öbergová (Švéd.) 563,

3. Alimbekavová 535,

4. Hauserová 483,

5. Hanna Öbergová (Švéd.) 482,

6. Hanna Solová (Biel.) 410,... 47. P. FIALKOVÁ 69, 53. I. FIALKOVÁ 55



konečné poradie vo vytrvalostných pretekoch (2/2):



1. Davidová 98,

2. Hauserová 86,

3. Alimbekavová 79,... 27. P. FIALKOVÁ 27

Anterselva 21. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkových vytrvalostných pretekoch na 15 km v rámci 7. kola Svetového pohára. V talianskej Anterselve zaznamenala na strelnici jedinú chybu a krajanku Juliu Simonovú odsunula na druhú priečku s výrazným odstupom 51,1 sekundy.Češke Markéte Davidovej stačila aj šiesta priečka na zisk malého glóbusu za disciplínu, v sezóne SP sa išli vytrvalostné preteky iba dvakrát. Slovenka Paulína Fialková s tromi streleckými chybami bodovala na 16. mieste (+3:42,8) a dosiahla svoj doteraz najlepší výsledok v olympijskej zime. Získala 25 bodov do hodnotenia Svetového pohára.Na štarte predposledných individuálnych pretekov pred ZOH v Pekingu chýbali prvé dve ženy celkového poradia seriálu Nórka Marte Olsbu Röiselandová i Švédka Elvira Öbergová, súťaž vynechala aj v poradí štvrtá Hanna Öbergová. To využila Braisazová-Bouchetová, ktorá sa jediný raz pomýlila na tretej streleckej položke a suverénne dokráčala ku svojmu tretiemu individuálnemu víťazstvu v SP v kariére. Naposledy sa tešila z prvej priečky ešte v decembri 2019 v Östersunde. Za druhou Simonovou (2 trestné minúty) sa na pódium dostala s rovnakou streleckou bilanciou tretia Švédka Hana Brorssonová s mankom +1:37,2 min.V najlepšej pozícii na sezónne prvenstvo v disciplíne bola víťazka doteraz jediných vytrvalostných pretekov z novembra z Östersundu Češka Davidová. Prvé dve položky vybielila, na tretej spravila jednu chybu a o zisk malého glóbusu sa musela strachovať po dvoch nepresných výstreloch na poslednej stojke. Šieste miesto však svetovej šampiónke z vlaňajška v "individuáli" napokon stačilo, keďže jej priame konkurentky o trofej zaváhali na strelnici.Z trojice Sloveniek bodovala iba Paulína Fialková, ktorá síce začala s dvoma chybami na prvej ležke, pridala aj jednu na stojke, no zostávajúcich desať terčíkov sklopila a posunula sa do elitnej dvadsiatky s bilanciou 2+1+0+0. Pri absencii viacerých biatlonistiek by mala v nedeľu štartovať aj v pretekoch s hromadným štartom. Jej sestra Ivona Fialková mala prvé tri strelecké položky identické, na poslednej však pridala ďalšie dve trestné minúty a celkovo to s bilanciou 2+1+0+2 stačilo na 51. miesto so stratou 5:55,4 min. Henrieta Horvátová (2+0+1+0) obsadila 75. priečku, na víťazku stratila takmer osem minút.