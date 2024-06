Malý podpísal s Ružomberkom nový kontrakt do mája 2026

Ružomberok 15. júna (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Malý podpísal s MFK Ružomberok nový kontrakt do 31. mája 2026. Účastník najvyššej súťaže o tom informoval na svojej webstránke.



Dvadsaťdvaročný stopér posilnil tím v júni 2022, keď prišiel z Dunajskej Stredy. Pod Čebraťom má za sebou dve sezóny. Počas prvej si pripísal 23 prvoligových dueloch a v predchádzajúcej (2023/2024) nastúpil v 31 stretnutiach a piatich pohárových duelov, pričom takmer vždy si pripísal plnú minutáž.



"Teší ma, že mi klub ponúkol predlženie doterajšej zmluvy o ďalší rok. Beriem to ako dôveru a aj v novej sezóne sa budem snažiť za to odvďačiť čo najlepšími výkonmi. Dúfam, že všetko pôjde tak, ako plánujem. V Ružomberku som spokojný, mám za sebou najlepšiu sezónu v mojej kariére. Keby aj prišla nejaká ponuka, výhodná pre obe strany, tak by sme si na to sadli a pouvažovali,“ uviedol Malý.



V uplynulom súťažnom ročníku stal oporou zadných radov Liptákov. Zaznamenal aj dva góly, keď sa presadil v poslednom jesennom kole Niké ligy v Košiciach a v skupine o titul rozhodol v nadstavenom čase súboj so Spartakom Trnava (2:1).