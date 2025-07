Malý posilnil Sigmu Olomouc: „Považujem to za veľký krok vpred“

Olomouc 16. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Malý prestúpil z MFK Ružomberok do SK Sigma Olomouc. Účastník najvyššej českej súťaže sa dohodol s 24-ročným obrancom na trojročnej zmluve. Informoval o tom prostredníctvom klubového webu.



„Malý patrí k hráčom, ktorí sa už potrebovali posunúť ďalej. V Ružomberku sa vyprofiloval na muža základnej zostavy, ktorý pravidelne hrával, bol opora, odvádzal kvalitné výkony a nerobil chyby. Nuž a prirodzene bol o jeho služby záujem,“ zdôraznil pre TASR tréner ružomberského klubu Ondřej Smetana.



Malý pôsobil na Liptove od januára 2022, keď prišiel do klubu ako voľný hráč z materského klubu DAC Dunajská Streda. V uplynulej sezóne odohral za „Ružu“ dovedna 40 súťažných stretnutí, 30 v Niké lige, zvyšné pridal v domácom Slovnaft Cupe a v predkolách európskych pohárových súťaží. „Veľmi sa teším na novú kapitolu svojej kariéry. O tom, že ma Sigma sleduje, som sa dozvedel už na jar. Keď potom v lete prišla ponuka, nemusel som rozmýšľať. Českú ligu považujem za veľký krok vpred v mojej kariére. Sledoval som ju už na Slovensku a videl som, že urobila veľký pokrok. Je to pre mňa výzva, aby som sa tu presadil. Samozrejme, svoju úlohu zohrala aj účasť v Európe, čo je ďalšia motivácia navyše,“ uviedol Malý po prestupe do Česka.



„Pozícia stopéra je jedna z tých, na ktoré sme sa zamerali. Matúš je perspektívny futbalista a my veríme, že sa u nás môže ďalej zlepšovať. Má skúsenosti z európskej pôdy,“ povedal športový manažér Sigmy Ladislav Minář.