Malý sa vypracoval v Olomouci na defenzívnu oporu: „Patrím sem“
Od odchodu do Olomouca ho vtedajší tréner Ružomberka Ondřej Smetana odrádzal, hlavne kvôli hernému štýlu, rozostaveniu a konkurencii.
Autor TASR
Olomouc 28. februára (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Malý využil absencie v zadných radoch Sigmy Olomouc, aby sa postupne vypracoval na defenzívnu oporu účastníka českej najvyššej súťaže. Dvadsaťštyriročný zadák mal významný podiel na postupe tímu do osemfinále Konferenčnej ligy.
Malý pritom začínal sezónu hlavne v B-tíme Olomouca, ale početné absencie ho vytiahli na jednu z kľúčových opôr Sigmy. „Prišiel som až po konci prípravy, chýbalo mi to. Na druhej strane, videl som, že som išiel za lepším. Bol to posun v mojej kariére. Aj bez minút som cítil, že sa počas jesene zlepšujem. Pomaly som sa na svoju šancu pripravoval. Prvý väčší zápas, ktorý som odohral, bol proti Sparte. Po ňom som cítil, že na to mám a patrím sem,“ povedal Malý v rozhovore pre isport.cz.
Od odchodu do Olomouca ho vtedajší tréner Ružomberka Ondřej Smetana odrádzal, hlavne kvôli hernému štýlu, rozostaveniu a konkurencii. Nedávnymi výkonmi si však vybojoval podľa všetkého pevné miesto v „áčku“. „V oboch zápasoch proti Lausanne podal perfektný výkon, pričom si musel počkať na šancu počas jesene. Konkurencia je veľká, ale je pracovitý, vnímavý, trpezlivý a môžeme sa na neho spoľahnúť. Šance sa chytil, je pre nás dôležitý,“ vyjadril sa na adresu slovenského futbalistu tréner Olomouca Tomáš Janotka.
