Malženice zvíťazili v dohrávke 22. kola nad Zlatými Moravcami 1:0
Malženice sú na jar naďalej bez prehry a v tabuľke im patrí siedme miesto, Zlaté Moravce sú na druhej priečke.
Autor TASR
Malženice 7. apríla (TASR) - Futbalisti OFK Dynamo Malženice zvíťazili v utorkovej dohrávke 22. kola MONACObet ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 54. minúte Martin Turanský. Malženice sú na jar naďalej bez prehry a v tabuľke im patrí siedme miesto, Zlaté Moravce sú na druhej priečke.
MONACObet liga - dohrávka 22. kola:
OFK Dynamo Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)
Gól: 54. Turanský. Rozhodovali: Mano - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Bukovský - Nonikašvili, Baumgartner, Kuzma, 743 divákov.
