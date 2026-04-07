Utorok 7. apríl 2026Meniny má Zoltán
Malženice zvíťazili v dohrávke 22. kola nad Zlatými Moravcami 1:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Malženice sú na jar naďalej bez prehry a v tabuľke im patrí siedme miesto, Zlaté Moravce sú na druhej priečke.

Autor TASR
Malženice 7. apríla (TASR) - Futbalisti OFK Dynamo Malženice zvíťazili v utorkovej dohrávke 22. kola MONACObet ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 54. minúte Martin Turanský. Malženice sú na jar naďalej bez prehry a v tabuľke im patrí siedme miesto, Zlaté Moravce sú na druhej priečke.



MONACObet liga - dohrávka 22. kola:

OFK Dynamo Malženice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (0:0)

Gól: 54. Turanský. Rozhodovali: Mano - Hrebeňár, Cisko, ŽK: Bukovský - Nonikašvili, Baumgartner, Kuzma, 743 divákov.
Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili