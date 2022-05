Mama Mbappeho poprela správy médií, nová zmluva s PSG nie je istota

Paríž 6. mája (TASR) - Matka Kyliana Mbappeho poprela informáciu, že jej syn sa dohodol na novej zmluve s Parížom St. Germain. Spochybnila tak informáciu, ktorú zverejnil Le Parisien.



Útočník by podľa francúzskeho média mal zarobiť 50 miliónov eur a obdržať vernostný bonus 100 miliónov eur v prípade zotrvania v klube. Nový kontrakt by mal mať platnosť dva roky s opciou na tretí. "Nie je žiadna dohoda s Parížom St. Germain a ani so žiadnym iným klubom. Diskusia ohľadom budúcnosti Kyliana pokračuje v pokojnom tempe, aby bolo možné vykonať najlepšie rozhodnutie pre všetky zainteresované strany," zverejnila Fayza Lamariová.



Parížsky veľkoklub si už v Ligue 1 zaistil desiaty titul v histórii. Klub však prežil aj sklamanie, keď vypadol v osemfinále Ligy majstrov s Realom Madrid. Správu priniesla AFP.