Man City je pripravený zaplatiť Atleticu rekordnú sumu za Rodriho

Dvadsaťtriročný Rodri by mal v City postupne nahradiť o jedenásť rokov staršieho Brazílčana Fernandinha, ktorý je oporou stredovej línie tímu.

Manchester 3. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City je pripravený zaplatiť Atleticu Madrid výkupnú klauzulu 70 miliónov eur za španielskeho reprezentačného stredopoliara Rodriho. Úradujúci šampión Premier League by tak prekonal klubový transferový rekord z vlaňajška, keď za Riyada Mahreza poslal na účet Leicesteru približne 66 miliónov eur.



Dvadsaťtriročný Rodri by mal v City postupne nahradiť o jedenásť rokov staršieho Brazílčana Fernandinha, ktorý je oporou stredovej línie tímu. Atletico v stredu oznámilo, že Rodri jednostranne vypovedal zamestnanecký kontrakt, ktorý ho k madridskému klubu viazal až do júna 2023. Stane sa tak pravdepodobne prvou letnou akvizíciou Manchestru City. Kouč Pep Guardiola údajne na prestupovom trhu zháňa aj novú posilu do obrannej formácie. Informovala agentúra AP.