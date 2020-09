Manarino s Thiemom dostali pokuty za porušenie protokolu

New York 2. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Adrian Manarino a Rakúšan Dominic Thiem dostali pokuty za to, že niektorí členovia ich sprievodných tímov počas US Open porušili protokol.



Manarino si vyslúžil pokutu 2500 USD. Francúz priznal, že prišiel do kontaktu s krajanom Benoitom Pairem, ktorý mal tesne pred začiatkom turnaja pozitívny test na koronavírus. Thiem vyviazol s pokutou 1500 USD za to, že niekto z jeho tímu nepoužil ochrannú masku. Informovala o tom agentúra AFP.