MANAŽÉR J. VOLKA: Olympijské hry v Tokiu by mohli byť preložené o rok

Bratislava 1. marca (Teraz.sk) – Letné olympijské hry v Tokiu by kvôli hrozbe koronavírusu mohli byť preložené o rok, čo výrazne komplikuje prípravu našich športovcov, vrátane šprintéra Jána Volka. V diskusii v štúdiu TABLET.TV to povedal Vokov manažér Alfonz Juck.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) podľa neho síce vydal stanovisko, ktorým potvrdil riadny termín hier (24. júla - 9. augusta), ale v najbližších mesiacoch môže byť všetko inak.



“Máj by mohol byť posledným termínom, kedy by ešte mohlo prísť k nejakému rozhodnutiu. Hovorí sa o tom, že by letná olympiáda mohla byť preložená o rok. Stále sa spoliehame na to, že svet zvládne boj s koronavírusom. Musíme byť pripravení na všetko, od zrušenia olympijských hier až po ich termínový presun,” povedal Juck.









Špičkový atletický odborník a manažér má pod svojimi krídlami aj najväčšiu hviezdu slovenskej atletiky Jána Volka, ktorý nedávno na mítingu World Athletics Indoor Tour v Madride časom 6,55 stanovil nový slovenský rekord v behu na 60 metrov. Slovenský šprintér však stále nemá istotu účasti na olympiáde. Získanie miestenky do Tokia bude hlavnou témou celého tímu v najbližších mesiacoch.



“Nikdy sa nám ani nesnívalo, že na Slovensku budeme mať šprintéra schopného pravidelne behať pod 6,60. Priemer jeho všetkých časov na tejto trati počas celej jeho kariéry je na úrovni 6,57 a je úžasné, že sa u nás môže narodiť rýchlik, ktorý dokáže držať krok s najlepšími na svete,” dodal Juck na margo výnimočných výkonov Jána Volka.



Letná olympiáda v Tokiu bude prvou po dvanástich rokoch bez fenoménu menom Usain Bolt. Jamajský šprintér takmer desať rokov ohuroval svet svojimi výkonmi a s rovnakou energiou pristupoval aj k miliónom fanúšikov po celom svete. Teraz očakáva, že práve v Tokiu by mohli padnúť obidva jeho svetové rekordy na 100 aj 200 metrov.



“Atletika sa stála spamätáva z odchodu Usaina Bolta do športového dôchodku. Nepovedal by som že z pohľadu kvality výkonnosti, ale tým, že bol charizmatickou osobnosťou. Víťazil, nikto ho nedokázal poraziť. Získaval si priaznivcov srdečným prístupom. Prekročil hranice atletiky a mohol tak súperiť s takými osobnosťami akými sú Messi, či Ronaldo," dodal Alfonz Juck.