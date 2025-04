Manažér M. Boleslavi sa vyhrážal rozhodcom, dostal trest na pol sezóny

Praha 1. apríla (TASR) - Martine Ševc, športový manažér hokejistov Mladej Boleslavi, dostal od disciplinárnej komisie českej extraligy pokutu 100.000 českých korún (približne 4000 eur) a zákaz činnosti na 26 zápasov. Bývalý obranca pyká za svoje správanie v piatom dueli štvrťfinále play off v Hradci Králové, keď vulgárne nadával rozhodcom a prial smrť im aj ich rodinám. Trest obdržal aj od svojho klubu, vo funkcii však zostáva.



Ševc, ktorý v Mladej Boleslavi zodpovedá aj za skladbu kádra, si neudržal nervy v pondelok 24. marca po prehre 2:4 s Hradcom Králové, keď pri odchode do šatní medzi striedačkami slovne napadol štvoricu arbitrov. Podľa nich manažér vyhrážky a nadávky zopakoval celkovo trikrát. Za svoj „výbuch“ sa neskôr ospravedlnil. „Nie som na to hrdý. Bolo to ďaleko cez čiaru a som si vedomý, že som sa mal udržať,“ povedal 43-ročný Ševc.



Ligová disciplinárka ho potrestala „za zneváženie mena súťaže a pohoršujúce, urážlivé či ponižujúce správanie“. „Nebude tak môcť v prvej polovici základnej časti súťažného ročníka 2025/2026 figurovať v žiadnej funkcii v zápise o extraligovom stretnutí,“ uviedla podľa portálu sport.cz Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja, ktorá riadi českú extraligu. Už predtým zverejnil svoje stanovisko aj klub z Mladej Boleslavi: „Martinovi Ševcovi bol udelený trest vo výške dvoch mesačných odmien podľa jeho manažérskej zmluvy. Ďalej má zákaz pohybu v športovom a organizačnom zázemí akéhokoľvek zápasu klubu BK Mladá Boleslav do 30. novembra 2025.“