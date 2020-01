Manažéri Hossa a Gáborík si na Zápas hviezd budú vyberať z 29 hráčov

Nominácia na All-star víkend TL 2020:



brankári: Andrej Košarišťan (#29, HC Košice), Matej Tomek (#30, Dukla Trenčín), Tyler Beskorowany (#34, HC 05 Banská Bystrica), Barry Brust (#33, HC Slovan Bratislava)



obrancovia: Jordon Southorn (#10, HC 05 Banská Bystrica), Willie Corrin (#5, HKM Zvolen), Graeme McCormack (#12, Dukla Trenčín), Lukáš Kozák (#72, HK Poprad), Tomáš Starosta (#19, Dukla Trenčín), Mitch Versteeg (#44, HK Nitra), Martin Štajnoch (#3, HC Slovan Bratislava), Davis Vandane (#55, DVTK Miškovec)



útočníci: Josef Mikyska (#25, Dukla Trenčín), Brandon Alderson (#64, Dukla Trenčín), Tomáš Zigo (#24, HC Slovan Bratislava), Jindřich Abdul (#23, HC Slovan Bratislava), Marcel Haščák (#17, HC Košice), Brock Trotter (#19, HKM Zvolen), Kris Versteeg (#43, HK Nitra), Joona Jääskeläinen (#84, HC 05 Banská Bystrica), Jordan Hickmott (#16, HC 05 Banská Bystrica), Michael Vandas (#91, HK Poprad), Christopher Lalancette (#12, Dukla Ingema Michalovce), Ján Sýkora (#17, HC 07 Detva), Václav Stupka (#12, HC Nové Zámky), Jakub Sukeľ (#18, MHk 32 Liptovský Mikuláš), Andrej Kollár (#27, HK Nitra), Chris Langkow (#71, MAC Újbuda), Michal Chovan (#91, HC Košice)



tréneri: Peter Draisaitl (HC Košice), Ján Pardavý (Dukla Trenčín)



Bratislava 6. januára (TASR) - Do nominácie hokejovej Tipsport Ligy na All-Star víkend 2020 sa dostali ostrieľaní slovenskí hráči, najlepší legionári, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára i mladé talenty. Vo výbere figuruje dokopy 29 hráčov, z ktorých si zostavia svoje tímy manažéri družstiev Marián Hossa Marián Gáborík. Exhibícia je na programe 18. a 19. januára na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.Nomináciu hráčov pripravilo vedenie TL v spolupráci s trenčianskymi odchovancami Hossom a Gáboríkom. Práve dvojica hviezd slovenského hokeja si vyberie z pozvaných hráčov v sobotu 18. januára v drafte svoje tímy. Do výberu sa dostali štyria brankári, osem obrancov a sedemnásť útočníkov. Najväčšie zastúpenie má v nominácii domáca Dukla Trenčín. Žlto-červený dres si oblieka pätica hokejistov. Štyria sú z majstrovskej Banskej Bystrice i Slovana Bratislava, traja z HC Košice a HK Nitra. "" uviedol v tlačovej správe riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner.Mladšiu generáciu hokejistov zastupujú brankár Matej Tomek či útočníci Jakub Sukeľ a Andrej Kollár, cenné rady im budú dávať Tomáš Starosta, Marcel Haščák či Václav Stupka, ale aj legionári Jordon Southorn a Jordan Hickmott. V exhibícii sa predstavia aj bratia Mitch a Kris Versteegovci z Nitry. Práve Krisa, ktorý je momentálne zranený, si do svojho mužstva bude chcieť vybrať Marián Hossa, keďže v rokoch 2010 a 2015 spoločne získali v drese Chicaga Stanleyho pohár. V závere roka 2019 sa v drese kanadskej reprezentácie stal Kris Versteeg aj víťazom Spenglerovho pohára.Úvodné buly Zápasu hviezd vhodia v nedeľu 19. januára o 15.00 h. Pro-Hokej pripravil pre divákov atraktívny program, jedna tretina bude trvať desať minút, hrať sa bude vo formáte troch korčuliarov proti trom. Prestávky spestria súťaže zručností, v ktorých príde k porovnaniu umenia súčasných hviezd Tipsport Ligy s legendami slovenského hokeja.Vstupenky na sedenie sú už vypredané, k dispozícii sú už len lístky na státie. V ich cene je aj originálny bezodný pohár s motívom All-Star víkendu 2020 na neobmedzenú konzumáciu nápojov počas exhibície.