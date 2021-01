Manch. United získal talentovaného Amada Dialla Traoreho z Atalanty

Londýn 7. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United získal do svojich služieb mladíka z Pobrežia Slonoviny Amada Dialla Traoreho z talianskej Atalanty Bergamo.



Osemnásťročný krídelník podpísal na Old Trafforde kontrakt do roku 2025 s opciou na ďalšiu sezónu. Dohodu medzi klubmi oznámili už začiatkom októbra, no tá podliehala ešte lekárskemu vyšetreniu, pracovnému povoleniu pre Traoreho a úspešnému rokovaniu o jeho zmluve. United už tieto kroky splnili, no mladík ešte čaká na víza, keď ich dostane, pripojí sa k tímu Oleho Gunnara Solskjaera.



Manchester nezverejnil prestupovú čiastku, no podľa denníka The Guardian je jej základná výška 21 miliónov libier a Atalanta môže zinkasovať ďalších 20 na bonusoch.



Amad Diallo Traore zaznamenal za prvý tím Bergama len päť štartov a pripísal si jeden presný zásah, Manchester ho však sledoval už niekoľko rokov. "Bude mu istý čas trvať, kým sa prispôsobí, ale jeho rýchlosť, fantastický dribling a čítanie hry mu pomôžu naplniť potenciál. Je to futbalista so všetkými atribútmi, ktoré sú potrebné, aby bol v budúcnosti dôležitý hráč pre Manchester United," povedal Solskjaer.



Pre Traoreho je prestup splnený sen: "Mal som čas sa naň pripraviť po fyzickej i mentálnej stránke a skutočne som tvrdo pracoval, aby som bol pripravený vstúpiť do tohto úžasného klubu."