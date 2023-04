Manchester City a Inter Miláno postúpili do semifinále Ligy majstrov

Futbalista Joshua Kimmich (vľavo) z Bayernu Mníchov a Kevin De Bruyne z Manchestru City počas zápasu štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Manchester City 19. apríla 2023 v Mníchove. Foto: TASR - AP

odvety štvrťfinále Ligy majstrov:



Inter Miláno - Benfica Lisabon 3:3 (1:1)



Góly: 14. Barella, 65. Martinez, 78. Correa - 38. Aursnes, 86. A. Silva, 90.+5 Musa. ŽK: R. Silva, Musa, Neres (všetci Benfica). Rozhodca: Del Cerro (Šp.)



/prvý zápas: 2:0, postúpil Inter Miláno/



Inter: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni (80. D´Ambrosio) - Dumfries, Barella (76. Calhanoglu), Brozovič, Mchitarjan, Dimarco (80. Gosens) - Martinez (76. Correa), Džeko (76. Lukaku)



Benfica: Vlachodimos - Gilberto (46. Neres), A. Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Chiquinho (80. Neves) - R. Silva (80. Musa), Joao Mario (89. Schjelderup), Aursnes - Ramos (74. Guedes)







Bayern Mníchov - Manchester City 1:1 (0:0)



Góly: 83. Kimmich (z 11 m) - 57. Haaland. ŽK: Cancelo, Tuchel (tréner) Upamecano, Kimmich, Pavard, Stanišič - Ederson, Gündogan, Ake, Laporte, ČK: 87. Tuchel (tréner Bayernu) po 2. ŽK. Rozhodca: Turpin (Fr.)



/prvý zápas: 0:3, postúpil Manchester City/



Bayern: Sommer - Pavard (77. Stanišič), Upamecano, de Ligt, Cancelo (63. Davies) - Kimmich, Goretzka - Sane (63. Mane), Musiala (71. Müller), Coman - Choupo-Moting (71. Tel)



ManCity: Ederson - Akanji, Dias, Ake (66. Laporte) - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne (88. Walker), Gündogan, Grealish - Haaland (84. Alvarez)



Bratislava 19. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City a Interu Miláno postúpili do semifinále Ligy majstrov. Anglickému tímu po domácom triumfe 3:0 nad Bayernom Mníchov stačila v stredajšej štvrťfinálovej odvete na pôde nemeckého súpera aj remíza 1:1. V boji o postup do finále sa stretne s rekordným 14-násobným európskym šampiónom Realom Madrid. Inter prešiel cez Benficu Lisabon po výsledkoch 2:0 (vonku) a 3:3 (doma). V semifinále, v ktorom si zahrá prvýkrát od sezóny 2009/2010, narazí na mestského rivala AC.Bayern po prehre 0:3 na Etihad Stadium vsadil v odvete všetko na jednu kartu. Od úvodu sa jeho hráči snažili byť aktívni, no hostia usilujúci sa o prvú trofej pre šampióna Ligy majstrov pôsobili v obrane kompaktným dojmom. V 17. minúte dostal Sane prihrávku do behu od Musialu, samostatný únik však zakončil strelou vedľa brány Edersona. Už o chvíľu domácim priaznivcom poriadne stuhla krv v žilách po tom, ako za zákrok na Haalanda dostal červenú kartu Upamecano. VAR však odhalil ofsajd nórskeho útočníka a hlavný rozhodca trest pre stopéra Bayernu anuloval. Mníchovčania nevyužili v prvom polčase niekoľko dobrých príležitostí a v 38. minúte takmer pykali. Po ruke Upamecana v šestnástke si postavil loptu na biely bod Haaland, ale prestrelil Sommerovu bránu. V závere prvého polčasu sa opäť dostal k slovu Bayern, no Musiala neprepálil Edersona a strely Comana a Kimmicha hostia zblokovali. V 57. minúte vyšla "Citizens" rýchla akcia. De Bruyne prihral Haalandovi, ktorý sa uvoľnil do pokutového územia cez Upamecana a tvrdou ranou prestrelil Sommera - 0:1. Kouč Bayernu prestriedal a nový muž na ihrisku Tel dopravil loptu do siete, ale jeho gól pre ofsajd neplatil. Nemecký tím podal v odvete dobrý výkon a hoci sa už k postupu nepriblížil, dokázal proti anglickému majstrovi aspoň raz skórovať. V 83. minúte premenil jedenástku po ruke Akanjiho Kimmich a stanovil na konečných 1:1. V závere ešte hlavný rozhodca vylúčil po opakovaných protestoch trénera Bayernu Thomasa Tuchela.Benfica cestovala do Milána iba so zábleskom postupovej nádeje, ktorá jej zostala po domácej prehre 0:2. Na San Sire sa do stredu obrany portugalského tímu vrátil Otamendi, hostia však v prvom rade potrebovali útočiť, aby "nerazzurri" skomplikovali cestu do semifinále. Už v 14. minúte však inkasovali v súčte oboch zápasov tretí gól, keď si Barella v šestnástke šikovne zasekol súperovho obrancu a krížnou strelou ľavačkou nechytateľne skóroval - 1:0. Vyrovnať mohli Joao Mario a Grimaldo, ale radosť im prekazili Dimarco a Onana. Do tretice už to Benfice vyšlo. Obrana Interu zaspala a po centri do šestnástky hlavičkoval presne Aursnes - 1:1. Po hodine hry vrátil domácim vedenie Lautaro Martinez, ktorý sa presadil zblízka po prihrávke od Dimarca a na 3:1 zvýšil striedajúci Correa. Hráči Interu v závere poľavili v koncentrácii a umožnili súperovi vyrovnať na 3:3, na ich postupe to však nič nezmenilo.Prvé zápasy semifinále sú na programe 9./10. mája, odvety 16./17. mája. Doma začnú AC Miláno a Real Madrid. Finále sa uskutoční v sobotu 10. júna v Istanbule.