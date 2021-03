Manchester City a Real Madrid s prehľadom postúpili do štvrťfinále

Bratislava 16. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City a Realu Madrid bez ťažkostí postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Anglický tím odohral s debutantom v osemfinálovej fáze súťaže Borussiou Mönchengladbach oba zápasy na neutrálnej pôde v Budapešti, v prvom pred tromi týždňami zvíťazil 2:0, v utorkovej "domácej" odvete dosiahol navlas rovnaký výsledok. Ďalej ide aj rekordný 13-násobný európsky šampión Real Madrid, ktorý nadviazal na víťazstvo 1:0 z pôdy Atalanty Bergamo a talianskeho súpera zdolal doma 3:1.



Pre kartový trest chýbal Realu stredopoliar Casemiro, zranenia vyradili z hry Carvajala, Hazarda, Mariana a Odriozolu. K dispozícii však už bol kapitán Ramos, ktorý sa v sobotnom ligovom zápase s Elche vrátil na trávniky po dvojmesačnej pauze zavinenej zranením kolena. V zostave hostí absentoval Freuler, ktorý v prvom súboji inkasoval rýchlu červenú kartu, a zranený Hateboer. Už v 3. minúte pohrozil Gosens, v sklze pred Courtoisom ale nedal lopte správny smer a akurátnu razanciu. V úvode stretnutia sa žiadny tlak "bieleho baletu" nekonal, hostia aktívnou hrou dokázali eliminovať jeho ofenzívu. Až v 26. minúte sa po narážačke s Benzemom dostal k strele Junior Vinicius, lopta zasiahla Djimsitiho do ruky, no podľa rozhodcu ju mal zadák Atalanty pri tele a nechal pokračovať v hre. Real postupne zvýšil obrátky a v 34. minúte sa dočkal gólovej odmeny. Nestarnúci Modrič najskôr ako posledný hráč na úrovni brankára vyše minútu brnkal na nervy napádajúcim hráčom hostí a o okamih neskôr už sám ako podhrot 'pressoval' na druhej strane ihriska, získal loptu, pobehol a zásekovým pasom ju ponúkol do prázdnej bránky Benzemovi - 1:0.



Hostia v tej chvíli potrebovali streliť na postup dva góly. Ich útok prišiel po prestávke oživiť Zapata, ktorý vystriedal Pašaliča, ale zahrmieť mohlo na opačnej strane. Junior Vinicius potiahol loptu k šestnástke, zbavil sa Romera, no tesne prestrelil bránku. Aktívny Brazílčan vybojoval v 60. minúte jedenástku, keď ho v pokutovom území fauloval Toloi a Ramos z bieleho bodu zvýšil náskok Realu - 2:0. Atalanta sa nevzdávala, v 63. minúte Pessina strelou po zemi tesne minul cieľ, o chvíľu neuspel pred Courtoisom Zapata. Druhý gól v zápase nebol dopriaty Benzemovi, ktorého pokus zastavila žrď. Real dokráčal za postupom, nič na tom nezmenil ani kontaktný Muriela - 2:1. Posledné slovo mal striedajúci Asensio, ktorý prekvapil hosťujúceho brankára a spečatil triumf domácich - 3:1. Taliansky tím si nezopakuje vlaňajšiu štvrťfinálovú účasť.



Odveta City - Borussia sa rovnako ako úvodný duel hrala v Puskásovej Aréne v Budapešti, dôvodom boli cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Prvý polčas priniesol dynamický futbal a šance na oboch stranách. Prvú mal Foden, Sommer vytiahol bravúrny zákrok. Na opačnom konci ihriska nedovolil Ederson po rohu skórovať Embolovi. V 12. minúte sa prvýkrát zmenilo skóre, po kombinácii na pravej strane sa dostal k lopte De Bruyne a jeho tvrdý náprah spoza šestnástky pristál pod brvnom - 1:0. V 18. minúte zvýšil náskok City Gündogan, ktorý po kolmici zoči-voči Sommerovi nezaváhal - 2:0. S chuťou hrajúci "Citizens" mohli pridať ďalšie góly, na opačnej strane ich vystrašil Embolo, ktorý v 40. minúte krížnou strelou iba tesne minul ľavú žrď. O postupujúcom bolo už po úvodnej 45-minútovke de facto rozhodnuté, po zmene strán sa hráči anglického tímu nikam nehrnuli a strážili si pohodlný náskok. Zmierniť prehru hostí mohol Wolf, jeho ďalekonosný pokus zo 77. minúty tesne preletel nad brvnom. V závere ešte nebezpečne vypálil Mahrez, od gólovej radosti ho delili centimetre.



Minulý týždeň si vybojovali postup futbalisti Borussie Dortmund, FC Porto, FC Liverpool a Paríža St. Germain, osmičku štvrťfinalistov skompletizujú stredajšie zápasy Bayern Mníchov - Lazio Rím a Chelsea Londýn - Atletico Madrid. Žreb štvrťfinále, semifinále a finále je na programe v piatok 19. marca o 12.00 SEČ v Nyone.







2. osemfinálové zápasy Ligy majstrov 2020/2021:



Real Madrid - Atalanta Bergamo 3:1 (1:0)



Góly: 34. Benzema, 60. Ramos (z 11 m), 85. Asensio - 83. Muriel. ŽK: Valverde, Nacho, Kroos - Toloi, rozhodca: Makkelie (Hol.)



/prvý zápas 1:0, postúpil Real Madrid/



Real: Courtois - Nacho, Ramos (64. Militao), Varane, Mendy - Valverde (82. Asensio), Kroos, Modrič - Lucas, Benzema, Junior Vinicius (69. Rodrygo)



Atalanta: Sportiello - Toloi (61. Palomino), Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Pessina (84. Caldara), Gosens (57. Iličič) - Malinovskij, Pašalič (46. Zapata) - Muriel (84. Mirančuk)







Manchester City - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0) - hralo sa v Budapešti



Góly: 12. De Bruyne, 18. Gündogan, ŽK: Cancelo, Fernandinho - Lainer, rozhodca: Karasev (Rus.)



/prvý zápas 2:0, postúpil Manchester City/



City: Ederson - Walker, Stones, Dias (70. Laporte), Cancelo (63. Zinčenko) - Silva (75. Agüero), Rodri (63. Fernandinho), Gündogan (70. Sterling) - Mahrez, De Bruyne, Foden



Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi (88. Jantschke), Bensebaini (88. Wendt) - Hofmann, Neuhaus, Zakaria - Stindl (80. Traore) - Embolo (65. Wolf), Thuram (65. Plea)