Manchester City a Wolves sa dohodli na prestupovej čiastke za Nunesa

Londýn 30. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City dospel k ústnej dohode s Wolverhamptonom Wanderers o prestupe Matheusa Nunesa. Za portugalského stredopoliara by mal úradujúci majster zaplatiť 55 miliónov libier.



Transfer ešte nie je dokončený, no malo by sa tak stať v najbližších hodinách. City zároveň pošle na hosťovanie k "vlkom" dvadsaťjedenročného stredopoliara Tommyho Doylea s opciou na trvalý prestup za päť miliónov libier.



City sa usiluje o angažovanie Nunesa už dlhšie. Wolves minulý týždeň zamietli ponuku manchesterského klubu, dvadsaťpäťročný Portugalčan však následne odmietol trénovať s tímom a snažil sa vynútiť si prestup.



Nunes prišiel do Wolverhamptonu vlani v lete za rekordných 38 miliónov libier zo Sportingu Lisabon. S klubom podpísal päťročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. V 41 zápasoch dal jeden gól a na jeden prihral. Na konte má jedenásť štartov a jeden gól za portugalskú reprezentáciu.



Anglický reprezentant do 21 rokov Doyle je vnuk legiend City Mikea Doylea a Glyna Pardoea. V uplynulej sezóne zažiaril v drese Sheffieldu United, ktorému pomohol k postupu do Premier League. V jeho drese odohral 38 zápasov, strelil štyri góly a na ďalších sedem prihral.