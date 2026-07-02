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Manchester City angažoval Andersona za rekordných 135 miliónov eur

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Na snímke Elliot Anderson (8). Foto: TASR/AP

Anderson sa stal najdrahším anglickým futbalistom všetkých čias.

Autor TASR
Manchester 2. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City angažoval stredopoliara Elliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara zaplatil 135 miliónov eur, čo je nový britský rekord. Vo štvrtok o tom informovali Sky Sports aj BBC.

Anderson sa stal najdrahším anglickým futbalistom všetkých čias. Doterajšie maximum bolo 127 miliónov, ktoré zaplatil Real Madrid za Judea Bellinghama v roku 2023. Celkovo ide o tretí najdrahší prestup v rámci anglickej Premier League, nad ním sú len príchody Floriana Wirtza a Alexandra Isaka do Liverpoolu.

Anderson bol jeden z najžiadanejších hráčov na prestupovom trhu a zaujímali sa o neho aj ďalšie popredné kluby vrátane druhého manchesterského tímu United. Momentálne je súčasťou reprezentácie na MS v USA, Kanade a Mexiku, kde Angličania v stredu postúpili do osemfinále.

„Absolvoval lekársku prehliadku v Kansase a formality okolo prestupu budú dokončené po jeho návrate do Anglicka. Medzitým všetci v klube prajú Elliotovi aj anglickému tímu veľa šťastia na majstrovstvách sveta a tešíme sa, že ho čoskoro privítame v Manchestri,“ uvádza sa na oficiálnej stránke City.
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