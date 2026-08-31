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Manchester City angažoval z Palmeirasu krídelníka Allana
Dvadsaťdvaročný hráč podpísal na Etihad Stadium päťročnú zmluvu, pričom účastník anglickej Premier League mal za neho zaplatiť 34 miliónov libier.
Autor TASR
Manchester 31. augusta (TASR) - Manchester City získal z brazílskeho Palmeirasu krídelníka Allana. Dvadsaťdvaročný hráč podpísal na Etihad Stadium päťročnú zmluvu, pričom účastník anglickej Premier League mal za neho zaplatiť 34 miliónov libier (39,7 mil. eur).
Allan prešiel v Palmeirase všetkými mládežníckymi tímami. Za prvé mužstvo odohral dovedna 96 zápasov, pričom v prebiehajúcej sezóne strelil štyri góly a pridal tri asistencie v 21 dueloch. „Je to pre mňa neskutočný moment. Manchester City, so všetkým, čo za posledných 15 rokov vyhral, patrí medzi najatraktívnejšie kluby na svete pre hráčov. To, že tu dnes môžem sedieť a povedať, že som sa k nemu pripojil, je najpyšnejší moment môjho života,“ citovala vyjadrenie Allana agentúra AFP.
Allan prešiel v Palmeirase všetkými mládežníckymi tímami. Za prvé mužstvo odohral dovedna 96 zápasov, pričom v prebiehajúcej sezóne strelil štyri góly a pridal tri asistencie v 21 dueloch. „Je to pre mňa neskutočný moment. Manchester City, so všetkým, čo za posledných 15 rokov vyhral, patrí medzi najatraktívnejšie kluby na svete pre hráčov. To, že tu dnes môžem sedieť a povedať, že som sa k nemu pripojil, je najpyšnejší moment môjho života,“ citovala vyjadrenie Allana agentúra AFP.