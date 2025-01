Manchester City angažoval za 70 miliónov eur Marmousha z Frankfurtu

Manchester 23. januára (TASR) - Egyptský futbalista Omar Marmoush sa stal novou posilou Manchestru City. Dvadsaťpäťročný útočník prišiel na Etihad Stadium z nemeckého Eintrachtu Frankfurt. Účastník anglickej Premier League zaplatil za prestup približne 70 miliónov eur.



Pre "Citizens" ide už o tretiu posilu počas januárového prestupového obdobia, tím trénera Pepa Guardiolu sa posilnil aj o Brazílčana Vitora Reisa a Uzbeka Abdukodira Chusanova. Marmoush patril k najväčším hviezdam tohto ročníka Bundesligy, v 17 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 10 asistencií. S novým klubom podpísal kontrakt do leta 2029. "Toto je deň, na ktorý nezabudnem. Podpísať s Manchestrom City, jedným z najlepších tímov sveta, je to úžasný pocit. Som šťastný, moja rodina je hrdá a sme radi, že sme tu, v Manchestri. S Pepom, jeho realizačným tímom a svetovými klubovými priestormi majú hráči všetko potrebné k tomu, aby sa zlepšovali. To ma lákalo, keď prišla šanca sem prísť. Nemôžem poprieť to, že chcem vyhrávať trofeje. City je v Anglicku mnoho rokov najúspešnejší klub, takže viem, že prichádzam do víťazného prostredia a kultúry. Chcem sa učiť od mojich spoluhráčov a realizačného tímu, aby som sa stal platným členom víťazného družstva," vyjadril sa Marmoush pre oficiálnu klubovú webstránku.



Egypťan pôsobil vo Frankfurte od leta 2023, v 67 zápasoch zaznamenal 37 gólov a na ďalších 20 prihral. Manchester City tak pokračuje v omladzovaní družstva a reaguje na neuspokojivé výsledky v domácej súťaži a Lige majstrov. Pre Marmousha to bude druhá európska zastávka v jeho kariére, od roku 2020 hral v Nemecku postupne za Wolfsburg, St. Pauli, Stuttgart a Frankfurt. "Som veľmi šťastný, že sa k nám pridáva. Omar má úžasnú sezónu a vždy, keď sme ho sledovali, tak rozhodoval stretnutia. Má všetky predpoklady, ktoré sú potrebné od útočníka na najvyššej úrovni. Skvelé tempo a prehľad, je výnimočný pred bránkou. Veľmi cennou výhodou je, že vie hrať na viacerých postoch. Nepochybujem o tom, že spolupráca s Pepom a realizačným tímom City prispeje k ďalšiemu rozvoju jeho skvelého útočného talentu," povedal športový riaditeľ Manchestru City Txiki Begiristain.