Manchester City bude v Superpohári UEFA proti Seville bez De Bruyneho

Superpohár UEFA, Manchester City - FC Sevilla, STREDA 21.00 h v Pireu:



predpokladané zostavy:



Manchester City: Ortega - Walker, Akanji, Gvardiol, Ake - Rodri, Kovačič - Bernardo Silva, Alvarez, Foden - Haaland



FC Sevilla: Bounou - Jesus Navas, Bade, Gudelj, Acuňa - Jordan, Rakitič - Ocampos, Suso, Oliver Torres - En-Nesyri



Rozhodca: Francois Letexier (Fr.)





Prehľad víťazov Superpohára UEFA



2000 Galatasaray Istanbul



2001 FC Liverpool



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Valencia



2005 FC Liverpool



2006 FC Sevilla



2007 AC Miláno



2008 Zenit Petrohrad



2009 FC Barcelona



2010 Atlético Madrid



2011 FC Barcelona



2012 Atlético Madrid



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Atlético Madrid



2019 FC Liverpool



2020 Bayern Mníchov



2021 FC Chelsea



2022 Real Madrid

Pireus 15. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City chcú odštartovať účinkovanie v novej sezóne európskych súťaží ziskom Superpohára UEFA. Úradujúci víťazi Ligy majstrov nastúpia v stredu o 21.00 h v gréckom Pireu proti FC Sevilla - šampiónovi Európskej Ligy. "Citizens" vyhrali všetky štyri doterajšie vzájomné zápasy s Andalúzanmi, v uplynulej sezóne ich dvakrát zdolali v skupinovej fáze LM.Tím trénera Pepa Guardiolu si zahrá o Superpohár UEFA prvýkrát. Sevilla v roku 2006 po triumfe 3:0 nad Barcelonou získala túto trofej, potom však päťkrát ťahala za kratší koniec. "," zdôraznil Guardiola.Jeho zverencom vyšiel vstup do nového ročníka anglickej Premier League, keď na pôde Burnley zvíťazili 3:0. Guardiolovi však narobilo vrásky zranenie tvorcu hry Kevina De Bruyneho, ktorý má opäť problémy so zadným stehenným svalom. Belgický reprezentant odohral úvodných 23 minút, nahradiť ho musel Mateo Kovačič.," uviedol španielsky kormidelník, ktorý by mal proti Seville vyrukovať aj s chorvátskymi letnými posilami - obrancom Joškom Gvardiolom a stredopoliarom Mateom Kovačičom.Sevilla neuspela v úvode novej sezóny španielskej La Ligy, keď na domácom štadióne podľahla Valencii 1:2. Mendilinbar však verí, že v Pireu podá jeho tím diametrálne odlišný výkon: "."