Manchester City čaká v USA Juventus, Al Ain a Wydad

MS klubov 2025 - žreb:



A-skupina: SE Palmeiras, FC Porto, Al Ahly (Eg.), Inter Miami



B-skupina: Paríž St. Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders



C-skupina: Bayern Mníchov, Auckland City (N. Zél.), CA Boca Juniors, Benfica Lisabon



D-skupina: CR Flamengo, ES Tunis, FC Chelsea, Club Leon (Mex.)



E-skupina: CA River Plate, Urawa Red Diamonds (Jap.), CF Monterrey (Mex.), Inter Miláno



F-skupina: FC Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD (Kór. rep.), Mamelodi Sundowns (JAR),



G-skupina: Manchester City, Wydad Casablanca (Mar.), Al Ain (SAE), Juventus Turín



H-skupina: Real Madrid, Al Hilal (S. Arábia), CF Pachuca (Mex.), FC Salzburg



Miami 5. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa na budúcoročných MS klubov FIFA stretnú ako obhajcovia titulu v G-skupine s Juventusom Turín, úradujúcim víťazom ázijskej Ligy majstrov tímom Al Ain z Abú Zabí a marockým Wydadom Casablanca. Úradujúci šampión Ligy majstrov UEFA Real Madrid bude hrať v H-skupine so saudskoarabským Al Hilalom, mexickým klubom CF Pachuca a FC Salzburg. Rozhodol o tom piatkový žreb v Miami. Šampionát je na programe od 15. júna do 13. júla 2025.V B-skupine na seba narazia Paríž St. Germain, Atletico Madrid, Seattle Sounders a Botafogo. Vo vzájomnom súboji tak na seba môžu naraziť slovenskí reprezentanti Milan Škriniar v drese Parížanov a Albert Rusnák ako zástupca účastníka MLS. Zápasy európskych tímov ponúkne aj C-skupina, v ktorej sa stretnú Bayern Mníchov s Benficou Lisabon, Aucklandom City a Bocou Juniors. O otvárací duel sa postará Inter Miami v zostave aj s Lionelom Messim a úradujúci africký šampión, káhirský tím Al Ahly.Oficiálne pôjde o 21. ročník podujatia, no prvýkrát sa bude konať podľa nového formátu s 32 účastníkmi, ktorých rozdelili do ôsmich základných skupín po štyroch. Dve najlepšie mužstvá z každej skupiny postúpia do vyraďovacej časti. Zápasy sa budú hrať na 12 štadiónoch v USA. Finále bude hostiť East Rutherford v New Jersey na štadióne, ktorý primárne využívajú kluby amerického futbalu New York Giants a New York Jets.Právo štartovať získali víťazi Líg majstrov jednotlivých regionálnych federácií za uplynulé štyri roky. Menoslov účastníkov potom doplnili najlepšie mužstvá na základe rebríčka. Jednu miestenku získal aj organizátor, Inter Miami si ju vyslúžil ako víťaz základnej časti MLS v roku 2024. Z Európy bude štartovať 12 tímov, tri získali právo štartu na základe triumfu v Lige majstrov (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) a deväť na základe rebríčka UEFA (Bayern Mníchov, Paríž St. Germain, Borussia Dortmund, Inter Miláno, FC Porto, Atletico Madrid, Benfica Lisabon, Juventus Turín a FC Salzburg). FIFA plánuje turnaj organizovať každé štyri roky, vždy rok pred majstrovstvami sveta.