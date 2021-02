Manchester City chce údajne získať dvojicu Lukaku - Ings

Manchester 8. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City by rád získal Romelua Lukakua a záujem má aj o Dannyho Ingsa. Podľa portálu theathletic.com chcú v klube nahradiť Sergia Agüera.



Agüera v uplynulom období trápili zranenia kolena a zadného stehenného svalu. V tejto sezóne odohral iba 141 minút, nastúpil v piatich zápasoch. Momentálne je v karanténe, pretože sa nakazil koronavírusom. Podľa zdroja sa Citizens zamerali na získanie Belgičana Lukakua z Interu Miláno, no klub údajne zvažuje kúpu dvoch útočníkov naraz. Ak sa rozhodne o realizácii takéhoto plánu, potom sa údajne líder Premier League pokúsi získať Dannyho Ingsa zo Southamptonu.



Ings prišiel do Southamptonu z FC Liverpool v roku 2018, najskôr na hosťovanie, potom natrvalo. V tejto sezóne nastúpil 28-ročný útočník na 17 zápasov PL, strelil 7 gólov.