Manchester City deklasoval Bruggy, Sporting pokoril Besiktas

A-skupina:



FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)

Góly: 81. Vanaken - 43. a 84. Mahrez (prvý z 11 m), 30. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



C-skupina:



Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)

Góly: 24. Larin - 15. a 27 Coates, 44. Sarabia (z 11 m), 89. Paulinho. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)

Bratislava 19. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v utorňajšom dueli A-skupiny Ligy majstrov 2021/2022 na pôde FC Bruggy 5:1. Do tabuľky si pripísali druhú výhru a priebežne poskočili do jej čela o dva body pred Paríž St. Germain, ktorý od 21.00 h hostil RB Lipsko. V C-skupine vyhral Sporting Lisabon na štadióne istanbulského Besiktasu 4:1.Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu išli po polhodine do vedenia gólom Joaoa Cancela, ktorý si pekne zbehol na dlhý pas a šikovne medzi nohy brankára upokojil anglického šampióna. Poistku z penalty pridal ešte pred prestávkou Riyad Mahrez. Prevaha favorita pokračovala aj v druhom dejstve, peknú kombinačnú akciu v 53. minúte úspešne zakončil Kyle Walker a potom skóroval aj Cole Palmer. Domáci síce dali čestný gól v 81. minúte, no potom sa ešte druhýkrát v súboji presadil Mahrez.V C-skupine dobyl Sporting Lisabon štadión istanbulského Besiktasu 4:1. Prvé dva góly hostí dal uruguajský kapitán Sebastian Coates, boli veľmi podobné, keď sa nekompromisnými hlavičkami presadil po rohoch na zadnej tyčke po predĺžení od spoluhráčov. Tretí gól ešte do polčasu pridal Španiel Pablo Sarabia z penalty. Domácim VAR znegoval v nadstavenom čase kontaktný gól z ofsajdu. V druhom dejstve stanovil konečný výsledok technickou strelou po rýchlej kontre Paulinho. Lisabon získal po dvoch prehrách prvé tri body, turecký zástupca zostal na nule.