Manchester City dostal vyše miliónovú pokutu za neskoré nástupy

Londýn 19. júna (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League potrestalo Manchester City pokutou 1,08 milióna libier (v prepočte približne 1,27 mil. eur) za neskoré nástupy na zápasy, respektíve návraty na ihrisko po polčasovej prestávke. Podľa predstaviteľov PL sa tím trénera Pepa Guardiolu previnil v minulej sezóne až v deviatich ligových dueloch od októbra 2024 do februára 2025.



Najdlhšie sa muselo na nástup „Citizens“ čakať dve minúty a 24 sekúnd, stalo sa to v polčasovej prestávke decembrového manchesterského derby s United na Old Trafford. City akceptovalo porušenie pravidiel a ospravedlnilo sa za neskoré príchody na ihrisko. „Pravidlá týkajúce sa výkopov a reštartov zápasov pomáhajú zabezpečiť, aby organizácia súťaže bola nastavená na najvyššej možnej profesionálnej úrovni a poskytujú istotu fanúšikom a zúčastneným klubom. Zabezpečujú tiež dodržanie harmonogramu vysielania každého zápasu Premier League,“ uvádza sa v ligovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Nie je to prvýkrát, čo „Citizens“ inkasovali pokutu za neskoré nástupy, respektíve návraty na trávnik. V predminulom ročníku museli zaplatiť vyše dva milióny libier za 11 takýchto porušení pravidiel. Zverenci Pepa Guardiolu ukončili v minulej sezóne štvorročnú nadvládu v PL, keď skončili v tabuľke na treťom mieste. V týchto dňoch účinkujú na MS klubov v USA.