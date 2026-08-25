< sekcia Šport
Manchester City doťahuje príchod Brazílčana Allana
„The Citizens“ si vyhliadli Allana ako náhradu za krajana Savinha, u ktorého sa spomína odchod do Tottenhamu Hotspur.
Autor TASR
Manchester 25. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City doťahuje príchod 22-ročného brazílskeho krídelníka Allana. Podľa BBC Sport zaplatí za hráča brazílskeho Palmeirasu približne 40 miliónov eur. Ku skompletizovaniu prestupu je potrebné absolvovanie zdravotnej prehliadky.
„The Citizens“ si vyhliadli Allana ako náhradu za krajana Savinha, u ktorého sa spomína odchod do Tottenhamu Hotspur. V predchádzajúcom ročníku si v 42 súťažných štartoch zapísal na svoje konto šesť gólov.
Káder trénera Enza Marescu prechádza v týchto dňoch veľkými zmenami, na odchode je podľa medializovaných informácií aj Omar Marmoush a Nico Gonzalez. Naopak do tímu by mohli prísť Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi a Cody Gakpo.
„The Citizens“ si vyhliadli Allana ako náhradu za krajana Savinha, u ktorého sa spomína odchod do Tottenhamu Hotspur. V predchádzajúcom ročníku si v 42 súťažných štartoch zapísal na svoje konto šesť gólov.
Káder trénera Enza Marescu prechádza v týchto dňoch veľkými zmenami, na odchode je podľa medializovaných informácií aj Omar Marmoush a Nico Gonzalez. Naopak do tímu by mohli prísť Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi a Cody Gakpo.