Manchester City i United môžu pôsobiť so sesterskými klubmi

Londýn 5. júla (TASR) - Anglické futbalové kluby Manchester City a Manchester United budú môcť účinkovať v Lige majstrov a Európskej lige spoločne so svojimi sesterskými klubmi Gironou a Nice. Informovala o tom Komisia na finančnú kontrolu klubov (CFCB) Európskej futbalovej únie (UEFA).



UEFA konštatovala, že investori sesterských klubov zaviedli zmeny, aby sa vyhli akémukoľvek konfliktu s pravidlami vlastníctva viacerých klubov, vrátane prevodu akcií Girony a Nice na nezávislého správcu pod dohľadom prvej komory CFCB do 1. júla 2025.



City Football Group, ktorá vlastní City a Gironu, a INEOS Sport, ktorý kontroluje futbalové operácie United a Nice, preukázali CFCB, že nikto nebol súčasne zapojený do spravovania viac ako jedného klubu, ani nemal kontrolu alebo rozhodujúci vplyv na viac ako jeden klub. "Významné zmeny vo vlastníctve, správe a finančnej podpore dotknutých klubov podstatne obmedzujú vplyv investorov a rozhodovaciu právomoc vo viac ako jednom klube. CFCB bude aj naďalej monitorovať vyššie uvedené situácie, aby sa zabezpečilo, že pravidlo o vlastníctve viacerých klubov sa bude aj naďalej dodržiavať počas sezóny 2024/2025," uviedla UEFA vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Manchester City vyhral Premier League a Girona skončila na treťom mieste v La Lige a kvalifikovala sa do Ligy majstrov. Manchester United sa stal víťazom FA Cupu a Nice skončilo piate vo francúzskej Ligue 1, čím si vybojovali účasť v Európskej lige.