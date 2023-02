Manchester City iba remizoval na pôde Nottinghamu

Brighton & Hove Albion - FC Fulham 0:1 (0:0)



Góly: 88. Solomon



/M. Rodák (Fulham) sedel na lavičke náhradníkov/

FC Brentford - Crystal Palace 1:1 (0:0)



Góly: 90.+6 Janelt – 69. Eze

FC Chelsea - FC Southampton 0:1 (0:1)



Góly: 45.+1 Ward-Prowse

FC Everton - Leeds United 1:0 (0:0)



Góly: 64. Coleman

Nottingham Forest - Manchester City 1:1 (0:1)



Góly: 84. Wood – 41. Silva

Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth 0:1 (0:0)



Góly: 49. Tavernier

Aston Villa – FC Arsenal 2:4 (2:1)



Góly: 6. Watkins, 31. Coutinho – 16. Saka, 61. Zinčenko, 90.+3 Martinez (vlastný), 90.+8 Martinelli

Newcastle United - FC Liverpool 0:2 (0:2)



Góly: 10. Nunez, 17. Gakpo, ČK: 22. Pope (Newcastle)



/M. Dúbravka (Newcastle) nastúpil v 24. minúte zápasu/

Londýn 18. februára (TASR) - Úradujúci anglický futbalový majster Manchester City iba remizoval v zápase 24. kola Premier League na ihrisku štrnásteho Nottinghamu Forest 1:1. Zostal tak na druhej priečke, za Arsenalom Londýn zaostáva o dva body, líder tabuľky však má zápas k dobru." poslal v 41. minúte do vedenia Bernardo Silva. Hostia mali počas celého zápasu prevahu, zaznamenali celkovo 23 striel z toho šesť na bránu, ale ani to nestačilo na víťazstvo. Nottingham sa v 84. minúte dočkal nečakaného vyrovnania zásluhou Chrisa Wooda. Ten prekonal brankára Edersona a zabezpečil domácim cenný bod.Arsenalu triumfoval na ihrisku jedenástej Aston Villy 4:2. "" prehrávali už od 6. minúty, keď Ollie Watkins krížnou strelou nedal šancu brankárovi Aaronovi Ramsdalovi. Arsenal síce vyrovnal, keď sa presadil Bukayo Saka, ale domáci sa v prvom polčase dostali znova do vedenia. Philippe Coutinho dal svoj prvý gól v sezóne. Mužstvo Mikela Artetu však v druhom polčase otočilo duel. V 61. minúte skóroval Olexander Zinčenko prízemnou a presnou strelou. Rozhodujúci okamih prišiel v 93. minúte zápasu, keď Jorginho poslal loptu do brvna, ktorá sa odrazila do chrbta brankára Emiliana Martineza. Ten si tak dal vlastný gól. Arsenal ešte v úplnom závere pridal štvrtý presný zásah. Gabriel Martinelli sa po rohovom kope domácich dostal do samostatného úniku a zakončil do prázdnej brány.Hráči Chelsea prehrali doma so Southamptonom 0:1. Víťazstvo zabezpečil hosťom James Ward-Prowse, ktorý sa presadil z priameho kopu na na konci prvého polčasu. Domáci nedokázali triumfovať v lige vo štvrtom zápase za sebou a patrí im 10. priečka. Southampton sa tešil z víťazstva v PL po troch prehrách, ale stále mu patrí posledné 20. miesto v tabuľke.Slovenský brankár Marek Rodák nedostal šancu v zápase svojho Fulhamu na ihrisku Brightonu. Duel sledoval z lavičky náhradníkov. Jeho spoluhráč Manor Solomon v 88. minúte strelil jediný gól stretnutia.Brentford po remíze s Arsenalom v predchádzajúcom kole opäť získal bod. Nerozhodný výsledok proti Crystal Palace zabezpečil v úplnom závere stretnutia Vitaly Janelt.